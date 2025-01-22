自由系統擴大與華碩合作 推DaaS搶攻企業IT服務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 16:00

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自由系統是全台第一間資訊託管服務商，在基礎建設、資訊安全、雲端服務、數位轉型等領域為企業提供訂閱制管理服務。俞伯翰指出，自由系統本身服務客戶已有 200-300 家，目前已獲得榮總、中山醫大學、中國醫院及長庚等大型醫療院所，以及其他上市櫃公司青睞。

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自由系統執行長俞伯翰表示，在技術變革與升級需求時代下，DaaS 已成為企業策略關鍵，未來自由系統可以藉由提供客戶華碩以及訊凱國際相關硬體，並整合自由系統數位管理服務，協助企業在市場中維持人力、硬體及財務優勢。

在客戶實績方面，散熱大廠訊凱國際導入 DaaS 服務後，預計可節省約 200 萬元成本。訊凱國際資訊協理吳家賢指出，從生命週期角度評估 IT 成本，DaaS 不僅提升工作效能，也讓資金運用更具彈性。

余柏翰表示，服務特色包括簡化新機前置設定以優化開箱體驗、提供專業設備管理服務，並採用訂閱制模式將資本支出轉為營運支出。此外，自由系統也積極布局新加坡、泰國市場，特別是鎖定在泰國設廠台商的 MIS 服務需求。

余柏翰提到，自由系統目前已獲華碩 10% 持股，並計劃於 2026 年掛牌，由於資訊技術更迭快速，加上提供 IT 工程服務，使客戶黏著度相當高。在人才培育方面，面對人力短缺，自由系統也積極招募新人，並透過自有系統進行培訓。