〈房產〉楊梅35歲以下房貸族5年增7成 房仲：低總價是關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 10:38

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口袋不深的購屋族群開始把目光轉移到相對外圍區。房仲業者彙整聯徵中心資料，去年前三季，楊梅 35 歲以下年輕房貸族的申貸件數達 592 件，相比 2020 年同期的 342 件， 5 年增加了 73%，與此同時，去年前三季，楊梅 35 歲以下年輕房貸族的佔比也達到了 37.6%，是自 2018 年以來的同期新高。

對此，中信房屋楊梅交流道加盟店店長鄭紹良表示，楊梅房價親民，且具備完備的基礎機能，近年來吸引了大量年輕首購族駐足，在剛性需求的支撐下，楊梅房市的未來發展前景相當看好。

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鄭紹良指出，楊梅房價平實，購屋門檻低，目前楊梅中古屋的成交單價仍普遍落在 2 字頭上下，與桃園、中壢、新竹縣市相比，楊梅確實可以稱作是房價凹陷區。以金山特區來說，金山特區是目前楊梅房市交易最熱絡的區塊之一，也是不少外來客群指名購買的區塊，金山特區擁有楊明國小、國中學區等學區，又緊鄰楊梅交流道，開車僅需 20-40 分鐘就能抵達竹科、台北市，目前區內 2-3 房中古大樓的購買總價普遍只要 900-1200 萬元上下，剛好也符合新青安 2.0 的貸款額度。

房仲業者指出，近年來確實有越來越多的雙北首購族，甚至是竹科的年輕上班族，選擇到這邊買房置產，用通勤時間換取更具 CP 值的房價，享受更寬敞的居住空間。

鄭紹良表示，對於自住客群來說，現在正是進場買房的好時機，之前房市一片火熱，屋主的心態也比較強硬，開價普遍都比實價登錄高出一大截，但隨著買氣降溫，屋主的開價也逐漸回歸到合理範圍內。

此外，從未來發展性來看，楊梅也有不少利多題材加持，例如幼獅工業區二期擴大、國道 1 號楊梅至頭份段拓寬工程、新梅龍快速道路計畫、幼獅青年創業村暨智慧園區等等，加上臨近龍潭科學園區，預估未來伴隨建設項目的落實，楊梅將出現更豐富的就業機會，並有望帶動居住需求的增加，因此楊梅房市在長線來看仍具發展潛力。