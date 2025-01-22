〈金管會新春展望〉虛擬資產專法納管穩定幣 彭金隆：金管會與央行共管

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 20:30

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金管會今 (22) 日舉行新春記者會，主委彭金隆表示，將把穩定幣納入我國虛擬資產及交易業務事業 (VASP) 專法草案之中，不過，將由金管會與中央銀行共同管理，至於央行數位貨幣 (CBDC) 仍屬央行的職權。

彭金隆表示，未來虛擬資產服務會有入口，由穩定幣作為法幣與虛擬世界之間的橋接，金管會將在虛擬資產專法中積極處理。

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金管會規劃四階段漸進強化對 VASP 監理，第一階段於 2021 年 6 月 30 日發布 VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法，開始納管 VASP；第二階段輔導 VASP 成立公會，並督導公會制定自律規範及內控範本；第三階段為依據洗錢防制法規定增訂 VASP 登記制；第四階段為推動虛擬資產管理專法之立法，以有效監管 VASP，同時促進 VASP 產業健全發展。

證期局長張振山說明，VASP 專法納入穩定幣監管，預計於今年 2 月舉行公聽會，邀請專家學者、VASP 公會及相關單位代表一起討論；3 月將會對外公布法規草案預告，經充分蒐集外界意見後，規劃於今年 6 月底前將專法草案陳報行政院。