〈房產〉有錢人變多 新北「200萬年薪」房貸族申貸量5年增近6成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 09:23

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高收入族群積極揮軍不動產市場，房仲業者統計金融聯合徵信中心資料發現，2024 年前三季與 2020 年同期、5 年前相比，新北市年收入超過 200 萬的房貸族出現顯著增長，申貸件數從 2,989 件大幅增加到 4,729 件，成長幅度高達 58%。

同時，對比高收入房貸族購屋熱區還可以發現，5 年前的購屋熱區與目前大致相同，僅土城擠下蘆洲進入前十名，其他熱門行政區只有排名略有變化。

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對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來新北市高收入族群申貸購屋愈來愈熱絡，這一現象可歸因於兩個主要因素，一是高收入族群的聚集，二是理財觀念的轉變。最近幾年在台商回流、產業發展、重點建設的加持下，新北市吸引了大量企業主、企業中高階主管以及科技新貴的駐足，此外，新北的房價相較於台北仍具競爭力，豪宅的入手門檻相對低，所以也有不少台北市的高收入族群選擇到新北置產。

另一方面則是理財觀念的轉變，在過去，富人大多傾向現金買房，但現在越來越多的有錢人選擇善用銀行貸款，將更多現金保留在口袋中，並將其投入其他投資渠道，以提升資產運作的靈活性。