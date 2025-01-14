〈房產〉有錢人變多 新北「200萬年薪」房貸族申貸量5年增近6成
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 09:23
高收入族群積極揮軍不動產市場，房仲業者統計金融聯合徵信中心資料發現，2024 年前三季與 2020 年同期、5 年前相比，新北市年收入超過 200 萬的房貸族出現顯著增長，申貸件數從 2,989 件大幅增加到 4,729 件，成長幅度高達 58%。
同時，對比高收入房貸族購屋熱區還可以發現，5 年前的購屋熱區與目前大致相同，僅土城擠下蘆洲進入前十名，其他熱門行政區只有排名略有變化。
對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來新北市高收入族群申貸購屋愈來愈熱絡，這一現象可歸因於兩個主要因素，一是高收入族群的聚集，二是理財觀念的轉變。最近幾年在台商回流、產業發展、重點建設的加持下，新北市吸引了大量企業主、企業中高階主管以及科技新貴的駐足，此外，新北的房價相較於台北仍具競爭力，豪宅的入手門檻相對低，所以也有不少台北市的高收入族群選擇到新北置產。
另一方面則是理財觀念的轉變，在過去，富人大多傾向現金買房，但現在越來越多的有錢人選擇善用銀行貸款，將更多現金保留在口袋中，並將其投入其他投資渠道，以提升資產運作的靈活性。
對於板橋區穩坐高收入房貸族的購屋熱區榜首，中信房屋板橋實踐加盟店店長吳群欽表示，板橋是新北的政經中心，坐擁三鐵共構，與台北市僅一橋之隔，聯外交通相當便利，而且板橋還有新板特區、江子翠、新埔、府中、亞東醫院等多個成熟商圈，生活機能豐富，向來是新北高收入人士購屋的首選區塊。去年上半年在資金潮的挹注下，板橋房市表現相當亮眼，由實價登錄揭露，去年板橋已有多間成屋社區的最高成交單價突破 100 萬元大關，而預售案「三輝白昀」的最高成交單價更突破 120 萬元，刷新新北房價天花板。
至於土城擠下蘆洲，進入新北高收入房貸族前十大購屋熱區，莊思敏指出，土城區的發展潛力不容小覷，土城附近有多個科技園區，如頂埔科技園區、永寧科技園區、中工雲宇宙 AI 園區等，吸引了包括鴻海 (2317-TW)、正崴精密 (2392-TW)、鼎創達、華南銀行企業營運總部在內的眾多知名企業進駐，再加上土城醫院、司法特區、行政院區及金城機廠暨莒光站開發案等重點建設項目的坐鎮，近年來確實有很多收入可觀的科技人才和醫護人員到土城定居。
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