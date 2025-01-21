瑞銀執行長警告：川普關稅政策可能會放慢降息速度

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-21 21:37

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瑞士銀行 (UBS) 集團執行長安思杰 (Sergio Ermotti) 周二 (21 日) 在世界經濟論壇接受《CNBC》採訪時表示，如果川普第二任期的潛在關稅政策進入市場並推高通膨，預期中的降息速度可能會放慢。他指出：「我一直在說，通膨比我們想像的更為持久。我們需要留意關稅如何在通膨中發揮作用。」

安思杰認為，關稅可能無法有效降低通膨，因此利率下降的速度也不會像市場預期的那樣迅速。他指出，市場對川普的新貿易政策保持高度留意，川普威脅對墨西哥和加拿大徵收 25% 的關稅，同時也提出針對中國的貿易報復措施，要求字節跳動出售 TikTok。

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在安思杰推動「美國優先」政策的背景下，歐洲等傳統盟友也在警惕美國可能出現的貿易保護主義。在經歷一段時間因新冠疫情以及俄烏戰爭引發的能源危機之後，全球大多數主要經濟體的通膨正在降溫。美國、歐洲和英國都已經開始了各自的降息循環。

然而，儘管美國整體通膨趨緩，去年 12 月的美國通膨率仍略微上升，從去年 11 月的 2.7% 上升至 2.9%。美國聯準會 (Fed) 去年 12 月會議紀錄顯示，今年可能只會進行兩次降息，低於去年 9 月會議中預估的四次降息。

在高利率環境下，商業銀行業務往往受惠，尤其是美國的銀行可能因川承諾放寬監管而對歐洲競爭對手形成競爭優勢。不過，安思杰認為，儘管川普政府可能會減少監管，但不會進行「大規模放鬆監管」，他強調避免推出不必要的監管措施非常重要。

瑞銀面臨與瑞士監管機構的摩擦。2023 年，該行與處於困境中的瑞信 (Credit Suisse) 合併後，成為瑞士經濟中的「大魚」，引發了關於其規模過大的擔憂。瑞士前財政部長毛瑞爾 (Ueli Maurer) 指出，瑞銀的資產規模遠超過瑞士的經濟規模，這使得它的潛在倒閉可能會對當地經濟造成重創。

儘管如此，安思杰堅稱瑞銀並非「太大而不能倒」，並表示該行已經達到政府所要求的更高資本要求。瑞士政府於去年 4 月建議對瑞銀及三家其他具有系統性影響的銀行進行更嚴格的資本要求，以保障國家經濟穩定。