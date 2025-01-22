美國參議院財政委員會通過班森特任財長提名 將交參議院全體表決

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-22 02:05

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美國參議院財政委員會於周二 (21 日) 投票通過川普提名億萬富翁避險基金經理班森特 (Scott Bessent) 擔任美國財政部長的提名。該提名將進一步提交參議院全體進行表決。

班森特是全球宏觀投資公司 Key Square Group 的創始人，曾擔任索羅斯基金管理公司投資長，並在川普去年的總統競選期間為其提供經濟政策建議。根據報導，如果班森特最終被確認為財長，62 歲的他將負責主導川普政府的經濟議程，涵蓋減稅、放鬆監管和徵收關稅等領域，並在加密貨幣等問題上發揮核心作用。

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參議院財政委員會以 16 票支持、11 票反對的結果通過這一提名，所有共和黨議員均投票支持班森特，另外兩位民主黨議員華納 (Mark Warner) 和何珊 (Maggie Hassan) 也支持此提名。

在參議院銀行業委員會的聽證會上，班森特曾表示，川普第二個總統任期內的經濟政策將集中於國內減稅、財政赤字問題、對外制裁和關稅等領域。他強調，若不延續川普首個任期所推出的減稅政策，將可能對美國經濟造成「災難性後果」。他還指出，當前美國政府的財政支出問題已經嚴重失控。

班森特在聽證會中表示，川普擁有「開啟新經濟黃金時代」的機會，將能為所有美國人創造更多就業和財富。他辯護川普的政策計畫，並預測這些政策不會引發通膨，反而會讓通膨接近聯準會 (Fed) 的 2% 目標。他同時承認，國會和 Fed 的決策將可能影響通膨的走向。

此外，班森特還透露，川普政府可能會加碼對俄羅斯的制裁，特別是針對石油業，以迫使俄羅斯通過外交談判結束俄烏衝突。他強調，現有的制裁措施仍不夠嚴厲，並批評拜登政府因擔心選舉季能源價格上漲而未能採取更強硬的制裁措施。