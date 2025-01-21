傳印度為安撫川普政府 準備遣返1.8萬名非法移民

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-21 19:21

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根據彭博周二 (21 日) 援引知情人士消息報導，印度政府已準備與川普政府合作，識別並遣返所有在美國非法居住的印度公民，這是新德里對川普政府發出的早期訊號，旨在避免貿易戰並維護雙邊關係。據了解，美方與印方已經確認約 18,000 名非法移民需被遣返回印度，這一數字可能高於預期，因為非法印度移民的具體數量尚不明確。

印度此舉的目的是希望川普政府能保護其合法移民途徑，特別是學生簽證和 H-1B 技術工人簽證。根據官方數據，印度公民占 2023 年發放的 38.6 萬張 H-1B 簽證中的近三分之二。印方希望此舉能換取美方在合法移民問題上的支持，以免受到川普政府的進一步貿易威脅。

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雖然印度在美國的非法移民比例相對較低，約占美國邊境巡邏人員所遇到非法移民的 3%，但近年來這一比例有所上升，特別是在美國北部邊境，印度非法移民占比接近四分之一。根據美國國土安全部 (Department of Homeland Security) 的報告，到 2022 年，約有 22 萬非法印度移民在美國居住。

印度政府除了在移民問題上與美方合作外，也在其他領域尋求加強與美國的關係。印度總理莫迪已簽署了一系列移民協議，包括與台灣、沙烏地阿拉伯、日本、以色列等國家的協定，以促進合法的勞動力流動。印度也強調，遣返非法移民的行動是合作的一部分，旨在創造更多合法移民管道。

除了經濟利益，印度政府也希望這一合作能幫助遏制海外的分裂主義運動，特別是「哈利斯坦運動」(Khalistan movement)。印度官員認為，美國和加拿大境內一些非法移民與該運動有所聯繫，因此，遣返非法移民也有助於防止分裂活動的蔓延。

儘管莫迪與川普有友好關係，但印度對特朗普的貿易政策仍保持警惕。川普曾多次批評印度的高進口稅，並威脅對印度徵收報復性關稅。印度擔心川普的貿易政策可能對本國經濟造成負面影響，尤其是在全球化與國際貿易關係日益複雜的背景下。