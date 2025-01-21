外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5627元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00
截至台北時間21日09:00，紐元/美元下跌0.0044點跌幅達0.78%，暫報0.5627點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.35%
- 近 1 週：+1.58%
- 近 3 月：-6.57%
- 近 6 月：-5.62%
- 今年以來：+1.36%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日下跌0.69%
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.34%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌0.63%
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