勞部預算遭刪8千萬 洪申翰列5大衝擊將由社會和勞工共同承擔 並不樂見

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 10:53

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勞動部表示，該部主管預算若遭刪減近 8 千萬，將嚴重影響勞動業務推動及一線人力薪資，勞動部洪申翰拋 5 大衝擊，指負面衝擊與政策目標的倒退，將會是由社會大眾和全體勞工朋友被迫承擔。這是勞動部最不樂見的，懇請各界支持勞動部 114 年度預算。

1 月 20 及 21 日立法院即將進入表決，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減 7766.8 萬元，勞動部列舉重大影響如下：

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一、 新手爸媽及微小企業權益將受衝擊

民眾黨黨團提案，刪除本部「勞動條件及就業平等業務」預算 800 萬元併凍結 20%（1942 萬 9 千元）。

勞動部表示，此項預算為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。 「產檢假薪資補助」、「陪產檢及陪產假薪資補助」是 111 年時為了增加勞工孕產期間福祉，將「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由原來的 5 日增加為 7 日，並規定由雇主照給工資。但也為了避免因增加小微型企業雇主的負擔，進而影響勞資關係，增加 2 日的薪資費用，由政府編列預算補助，給予勞資雙方支持。 勞動部推估，這二項補助每月平均核發數為 712 萬元。若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐 9 個多月。亦無法支應全年度之補助，將直接影響勞資相關權益及業務推動。

二、 勞保權益資訊無法及時得知

國民黨團提案，全數刪減勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」724 萬元。

勞動部表示，若全數刪減將造成民眾難以獲知勞工紓困貸款、各項保險含勞、就、災、農保及退休金等加保、給付如何申請與發放等相關資訊。 勞動部說明，勞保局服務全國一千多萬名勞工，遍布各階層，若媒宣費全數被刪，不只無法透過廣播電台、臉書粉絲專頁、報章雜誌等相關資訊，讓民眾易於了解與自身權益相關資訊，若民眾錯過相關補助或給付申請時程，易讓民眾權益受損。 倘民眾欲了解相關保險權益，僅得透過臨櫃或來電諮詢，惟涉及 1 千萬餘名勞工及 80 萬餘家投保 (提繳) 單位，勢造成大量臨櫃等待人潮及電話爆量壅塞，嚴重影響民眾權益。

三、 勞動力發展署第一線人員薪資面臨發放困難

民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「業務費」1 千萬元，另凍結 20%，凍結金額達 4,018 萬元。因業務費中高比例是第一線就業服務工作人員之薪資，因此若這 1 千萬元預算遭到刪除，將影響這些辛苦第一線人員的生計與收入。

此外，民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「一般行政」科目 10% 預算，刪減金額達 3576.2 萬元，另凍結 20%，凍結金額達 7152.4 萬元，恐將使勞發署本署 200 餘名推動失業者及身心障礙者等弱勢民眾所需職業訓練、就業服務措施工作人員的薪資，將無法足額發放。

四、 工會勞工教育補助與會員服務將受衝擊

民眾黨黨團提案，刪除本部「勞動關係業務 - 促進工會組織自由化」預算 30%，並凍結 20%。勞動部評估，此項刪減金額共 611.6 萬元，凍結金額共 407.7 萬元。

勞動部表示，多數工會及工會聯合組織悉依工會法規定向會員收繳會費，但因一般工會規模不是太大，會費收入不多，扣除人事費用、辦公費用之後，經費所剩無幾。如無本部補助經費辦理工會教育，恐難以發揮工會應有的效能，提升工會會員之專業知能，影響工會爭取會員權益及改善勞工生活地位，對於工會長遠會務推展及提供會員服務將有重大不利影響。若遭刪減，將影響過半數工會聯合會的勞動教育培訓活動，損及工會會員增進專業知能之權益。

五、 基本行政工作將受衝擊

民眾黨團提案，刪除本部「基本行政工作」預算 20%、凍結 30%，預計刪除 1055 萬元、凍結 1583 萬元。勞動部表示，如此提案恐將造成基本行政業務在今年 6 月以後，大受影響衝擊，列舉如下：

1. 勞動部松江路辦公大樓將營運困難，包含水電費繳交、公文電子交換系統、線上申訴及行政救濟系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺。

2. 勞動部現行承攬人力恐無法依照合約正常發薪，影響基層勞工，包含清潔人員、保全等所有駐點人員生計。

3. 勞動部松江路大樓各項外觀、消防、電梯等公共設備及公務車輛，將無法定期檢測保養維護，直接影響往來民眾、洽公民眾及大樓同仁安全。

4. 例行性施工查核及採購稽核等內、外部防弊作為，恐無法正常執行，直接影響相關工程安全檢查及採購缺失的防止與發現。

洪申翰表示，上述提案若經立法院院會表決通過，將嚴重影響勞動部業務推動，更影響勞工權益。