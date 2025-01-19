川普擬擴大石油制裁政策 油價波動恐加劇 塑化台廠仍須嚴陣以待

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-19 11:10

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即將於 20 日上任的美國總統川普，傳出其團隊正在制定全面性制裁策略，不僅要促使俄烏在未來數月內達成外交協議，同時還將對伊朗、委內瑞拉施加更大壓力，在全球等待川普上任的情形下，未來油市波動性將加劇。儘管台塑化廠皆受激勵，上周股價全面反彈，但 2025 年仍要嚴陣以待。

美國因烏俄戰爭，日前已向俄羅斯石油實施更廣泛制裁，而根據《彭博》報導，川普團隊目前考慮兩項選項，其一是若認為俄烏戰爭即將解決，將對部分被制裁的俄羅斯石油生產商採取善意措施，包括放寬某些制裁。

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另一選項則是在現有制裁基礎上進一步施壓，以增加談判籌碼。知情人士透露，川普團隊的顧問們普遍同意，要恢復針對伊朗的「全方面極限施壓」策略，最快 2 月就會實施。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Innes 分析，川普可能不滿 WTI 油價徘徊在 70 美元，過往記錄顯示，他可能會向沙烏地阿拉伯施壓，要求增加石油產量。由於 OPEC + 目前擁有 580 萬桶 / 日的產能，佔全球生產能力 5.3%，可迅速減輕制裁影響。

台塑化廠經歷 2024 年的低迷景氣，今年受石油漲價消息激勵，股價走強，台塑集團、台聚集團上周均有 10-15% 的漲幅。然而，台塑集團及台聚集團對 2025 年展望仍持保守態度。

台化董事長洪福源表示，雖然今年市況預期較 2024 年改善，但中國大陸產能過剩問題仍然嚴重，加上美國新總統上任後的關稅及貿易政策引發不確定風險，「紅海市場」、「低價搶單」恐成為新常態。