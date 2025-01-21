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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.51%，報1.0361元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00


截至台北時間21日09:00，歐元/美元下跌0.0053點跌幅達0.51%，暫報1.0361點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.14%
  • 近 1 週：+1.66%
  • 近 3 月：-4.16%
  • 近 6 月：-4.26%
  • 今年以來：+0.57%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.56%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日下跌0.79%
  • 歐元/加幣相關性0.73，本日下跌0.6%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日下跌0.64%

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歐元/美元1.0377-0.35%
英鎊/美元1.2281-0.34%
紐元/美元0.5644-0.48%
加幣/美元0.6931-0.82%

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