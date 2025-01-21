外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.51%，報1.0361元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00
截至台北時間21日09:00，歐元/美元下跌0.0053點跌幅達0.51%，暫報1.0361點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.14%
- 近 1 週：+1.66%
- 近 3 月：-4.16%
- 近 6 月：-4.26%
- 今年以來：+0.57%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.3%
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.33%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日下跌0.64%
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