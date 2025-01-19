〈台股風向球〉該不該抱股過年？提防封關前後這三個國際大變數
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-19 11:50
台股元月以來行情平平，本周僅剩下 3 個交易日即迎來農曆年封關，法人認為，台積電 (2330-TW) 法說大釋利多後，市場並未激情表態，同時，輝達執行長黃仁勳旋風再次席捲，也未能強勢推動多頭抱股過年，反映市場對美國新總統川普上任的觀望氣氛濃厚。
蛇年新春期間變數多，台股封關休市長達 11 天，本周和封關期間重要大事包括有 20 日川普就職、29 日美國 FOMC 會議公布利率決策，以及美股超級財報周將展開。
可觀察到，外資上周已轉賣態度轉保守，共賣超 584 億元，三大法人中僅投信轉為小買 35.8 億元，終結連 3 賣。
其中，外資賣超鴻海 (2317-TW) 最多，達 191 億元，廣達 (2382-TW)173 億元，元大台灣 50(0050-TW) 近 54 億元，聯發科 (2454-TW)40 億元，長榮 (2603-TW)36 億元，華碩 (2357-TW) 近 25 億元，由於多從大型權值股提款，造成盤面壓力。
永豐投顧認為，過去 4 年那斯達克指數和費城半導體指數在農曆年間上漲機率大，然而，目前看到台股表現極度分化，AI 藍籌股跌落至年線位置的不在少數，顯示操作難度大大提高。
本周受全球矚目的大事為，川普 20 日就職，傳上任時將公布 25 道行政命令，使春節期間國際金融情勢變數更多，儘管也傳出，川普幕僚建議其漸進式的調升關稅以爭取談判籌碼，並避免美國通膨壓力再度升溫，但永豐投顧解讀，此將造成溫水煮青蛙。
值得留意的是，封關期間美國科技股超級財報周將展開，AI 禁令對半導體營收影響、新伺服器是否砍單等成為各方焦點，而 29 日為美國 FOMC 會議，市場對 29 日不降息有共識，但會後聲明將透露未來聯準會降息的速度和空間。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 歷史經驗：台股封關日8成會上漲 開紅盤平均漲幅逾1%
- 台股量價俱揚 全體證券商2024狂賺1016億元年增近5成
- 投信法人：台股2025評價面欲升不易 優選獲利成長股
- 〈美股盤後〉川習熱線 道瓊標普迎川普當選以來最佳周
下一篇