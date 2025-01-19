〈台股風向球〉該不該抱股過年？提防封關前後這三個國際大變數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-19 11:50

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蛇年新春期間變數多，台股封關休市長達 11 天，本周和封關期間重要大事包括有 20 日川普就職、29 日美國 FOMC 會議公布利率決策，以及美股超級財報周將展開。

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可觀察到，外資上周已轉賣態度轉保守，共賣超 584 億元，三大法人中僅投信轉為小買 35.8 億元，終結連 3 賣。

永豐投顧認為，過去 4 年那斯達克指數和費城半導體指數在農曆年間上漲機率大，然而，目前看到台股表現極度分化，AI 藍籌股跌落至年線位置的不在少數，顯示操作難度大大提高。

本周受全球矚目的大事為，川普 20 日就職，傳上任時將公布 25 道行政命令，使春節期間國際金融情勢變數更多，儘管也傳出，川普幕僚建議其漸進式的調升關稅以爭取談判籌碼，並避免美國通膨壓力再度升溫，但永豐投顧解讀，此將造成溫水煮青蛙。