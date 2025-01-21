外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.78%，報0.006476元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 11:30
截至台北時間21日11:14，近月日元上漲0.00005點漲幅達0.78%，暫報0.006476點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.82%
- 近 1 週：+1.43%
- 近 3 月：-3.83%
- 近 6 月：+0.60%
- 今年以來：+0.97%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.37，本日上漲0.2%
- 美元/墨西哥披索相關性0.36，本日上漲0.9%
- 美元/挪威克朗相關性0.34，本日上漲0.28%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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