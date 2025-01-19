投信法人：台股2025評價面欲升不易 優選獲利成長股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-19 09:50

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美國新任總統川普即將上任，加上以哈停火協議、美國聯準會利率政策不確定性、美債殖利率波動，以及晶圓代工龍頭法說展望等多空消息雜陳下，台股呈現多方輪動、但區間震盪的格局。展望後市，投信法人認為，整體來說，台股 2025 年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動，因此選股要更關注基本面獲利。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美企最新公布業績表現參差，再加上各數據表現讓市場有所躊躇，致使美股拉回整理；不過以哈停火協議，以及大陸文旅部宣布近期恢復福建、上海赴台團隊遊，讓部分糾結的地緣政治情勢，稍稍露出一些曙光。

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安聯投信台股團隊進一步指出，市場一方面處在川普 2.0 政府上台後的新政策如何推動、落地，與美國新政府團隊、利率政策的不確定性，壓抑市場情緒；台股也距離農曆年封關僅剩三個交易日，且農曆年假期間，部分美股企業可能是初如資本支出與產業展望等訊息，亦將牽動市場。

安聯台股團隊預估 2025 年台股整體企業獲利成長率仍將維持雙位數成長，儘管總獲利金額持續增加，但受到去年基期墊高影響，成長動能較 2024 年溫和，獲利具成長力公司較值得期待。

PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，接下來國內外皆有重要事件，首先是周一川普將就任美國總統，其對於移民政策、關稅等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用作談判籌碼，再者，周三台股即將龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇，由於今年春節期間恰逢遇到川普就任、美國財報週、FOMC 會議等變數，可能使市場較為偏向降低操作部位。

不過，廖炳焜指出，統計近 20 年春節期間 S&P500 指數的表現，美股上漲機率達 65%，平均漲幅 0.45%，有利於台股蛇年開紅盤，且若將時間拉近至近 4 年，台股休市期間 S&P500 指數全數上漲，台股也自 2021 年至 2024 年順利開紅盤，在 AI 趨勢方興未艾之下，有助於蛇年紅盤行情。

廖炳焜分析，今年 CES 展 AI 主題貫穿全場，也讓市場看到更多 AI 的落地運用，輝達執行長黃仁勳親自點名人形機器人、汽車、無人機等三類產品有機成為會率先大幅量產的 AI 終端應用，並預期汽車產業 20 年後都將具備自動駕駛功能，創造數兆美元的產值。