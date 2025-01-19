野獸國去年前11月轉盈EPS達0.97元 1/21登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-19 08:10

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野獸國 (6995-TW) 1/ 21(周二) 將以每股 30 元參考價登錄興櫃交易，從事授權 IP 及自有品牌的經營的野獸國在 2024 年下半年展現獲利爆發力，自結 1-11 月營收達 12.01 億元，稅後賺 1554 萬，每股純益達 0.97 元，較 2023 年轉盈。

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野獸國將以其他類股在興櫃交易，2023 年營收 10.64 億元，毛利率 28.62%，稅後虧損 1.06 億元，每股虧損 3.82 元，2024 年上半年財報營收 5.94 億元，毛利率 29.56%，稅後虧損 1101 萬元，每股虧損 0.52 元。

而 OTC 的資訊顯示，野獸國自結 1-11 月營收達 12.01 億元，毛利率 31.45%，稅後 純益 1554 萬，每股純益達 0.97 元。野獸國已公布 2024 年 12 月營收達 1.4 億元，月增 52.31%，年增 46.73%，2024 年全年營收 13.41 億元，年增 26.28%。

野獸國是台灣 IP 產業品牌，由美系 IP 授權逐步拓展至日系 IP，並從品牌及 IP 的經營到產品及展覽活動之開發， 能夠銷售到全球各個國家。

野獸國成立於 2010 年 10 月，長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，為台灣 IP 授權產業品牌，設計及製造 IP 授權之玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品，開發沉浸式娛樂體驗的 IP 展覽，並提供 IP 授權服務，一條龍式經營 IP 授權產業的生態鏈，公司指出，目前野獸國在全台並經營 13 處實體門市營運。

野獸國也創立自有品牌，擁有品牌門店及 電子商城，從 IP 的授權服務，產品開發，產品銷售，實境娛樂一條龍式經營 IP 授權 產業的生態鏈，增加 IP 授權之商業價值以及延續 IP 的生命週期。

野獸國以台北總部為中心，並陸續在加州、上海、吉隆坡和曼谷設有子公司，授權範圍由美系 IP 逐步拓展至日、韓系及媒體串流平台之 IP，擁有品牌門店及電子商城，產品銷售至全球 30 多個國家，並籌辦大型跨國展覽活動。