野獸國去年前11月轉盈EPS達0.97元 1/21登錄興櫃交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-19 08:10
野獸國 (6995-TW) 1/ 21(周二) 將以每股 30 元參考價登錄興櫃交易，從事授權 IP 及自有品牌的經營的野獸國在 2024 年下半年展現獲利爆發力，自結 1-11 月營收達 12.01 億元，稅後賺 1554 萬，每股純益達 0.97 元，較 2023 年轉盈。
野獸國目前股本 2.16 億元，董事長及總經理爲楊詠喨，主要推薦券商爲康和證券 (6016-TW)、華南永昌證券及中國信託證券，20 日並將召開興櫃前法人說明會。
野獸國將以其他類股在興櫃交易，2023 年營收 10.64 億元，毛利率 28.62%，稅後虧損 1.06 億元，每股虧損 3.82 元，2024 年上半年財報營收 5.94 億元，毛利率 29.56%，稅後虧損 1101 萬元，每股虧損 0.52 元。
而 OTC 的資訊顯示，野獸國自結 1-11 月營收達 12.01 億元，毛利率 31.45%，稅後 純益 1554 萬，每股純益達 0.97 元。野獸國已公布 2024 年 12 月營收達 1.4 億元，月增 52.31%，年增 46.73%，2024 年全年營收 13.41 億元，年增 26.28%。
野獸國是台灣 IP 產業品牌，由美系 IP 授權逐步拓展至日系 IP，並從品牌及 IP 的經營到產品及展覽活動之開發， 能夠銷售到全球各個國家。
野獸國成立於 2010 年 10 月，長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，為台灣 IP 授權產業品牌，設計及製造 IP 授權之玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品，開發沉浸式娛樂體驗的 IP 展覽，並提供 IP 授權服務，一條龍式經營 IP 授權產業的生態鏈，公司指出，目前野獸國在全台並經營 13 處實體門市營運。
野獸國也創立自有品牌，擁有品牌門店及 電子商城，從 IP 的授權服務，產品開發，產品銷售，實境娛樂一條龍式經營 IP 授權 產業的生態鏈，增加 IP 授權之商業價值以及延續 IP 的生命週期。
野獸國以台北總部為中心，並陸續在加州、上海、吉隆坡和曼谷設有子公司，授權範圍由美系 IP 逐步拓展至日、韓系及媒體串流平台之 IP，擁有品牌門店及電子商城，產品銷售至全球 30 多個國家，並籌辦大型跨國展覽活動。
野獸國的營收比重上，以自製及代理品收藏玩具及周邊商品占比最高，2023 年營收 9.6 億元，占比爲 90.27%，沉浸式娛樂體驗展覽營收 6155 萬元，占比 5.78%。
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