外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.94%，報0.6215元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00
截至台北時間21日09:00，澳元/美元下跌0.0059點跌幅達0.94%，暫報0.6215點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.38%
- 近 1 週：+1.57%
- 近 3 月：-6.44%
- 近 6 月：-6.11%
- 今年以來：+1.36%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日下跌0.66%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日下跌0.36%
- 美元/加幣相關性-0.75，本日下跌1.2%
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