外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲1.4%，報1.0433元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 07:10
截至台北時間21日06:33，近月歐元上漲0.01445點漲幅達1.4%，暫報1.0433點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.87%
- 近 1 週：+0.36%
- 近 3 月：-5.14%
- 近 6 月：-5.79%
- 今年以來：-0.79%
近月歐元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日上漲0.08%
- 美元/離岸人民幣相關性0.27，本日上漲0%
近月歐元近90天負相關的前3貨幣對
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