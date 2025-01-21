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鉅亨速報

外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲1.4%，報1.0433元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 07:10


截至台北時間21日06:33，近月歐元上漲0.01445點漲幅達1.4%，暫報1.0433點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.87%
  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 3 月：-5.14%
  • 近 6 月：-5.79%
  • 今年以來：-0.79%

近月歐元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日上漲0.08%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.27，本日上漲0%

近月歐元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.34，本日上漲0.31%
  • 澳元/日元相關性-0.32，本日上漲0.1%
  • 美元/台幣相關性-0.31，本日上漲0.36%

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澳元/美元0.6234-0.64%
日元/美元0.0064160.00%
美元/台幣32.665-0.44%

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