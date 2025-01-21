川普希望在上任100天內訪華 中國外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-21 07:56

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川普希望在上任 100 天內訪華，中國外交部發言人毛寧周一（20 日）對此表示，中方願意同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

據《華爾街日報》周日報導，知情人士透露，川普已告知顧問，他想在上任 100 天內出訪中國，尋求加深與中國國家主席習近平的關係。

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隨著中國經濟壓力日益沉重，在川普揚言要對中國進口產品課徵 60% 關稅之際，北京當局強烈希望與美國磋商，以抵禦、或至少減緩川普加徵關稅的行動。知情人士說，川習會面有助啟動這個流程。

在川普的第一任期內，習近平曾於 2017 年 4 月造訪海湖莊園，川普則在 2017 年 11 月訪問中國。

川普上周五在社群平台 Truth Social 上發文表示，他與習近平通話，討論了 TikTok、芬太尼、貿易等議題。

川普上周五發文表示：「我剛剛與中國習近平主席通話。這通電話對中國和美國來說，都非常好。我預期我們會一起解決許多問題，並且立即開始。我們討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok 等問題。習近平主席和我將竭盡全力，讓世界更加和平、安全！」