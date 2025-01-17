Fed哈瑪克：通膨仍是個問題 盼降息步調放慢

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-17 20:06

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《華爾街日報》(WSJ) 記者、有「聯準會傳聲筒」的 Nick Timiraos 周五 (17 日) 撰文表示，接棒「鷹后」梅斯特 (Loretta Mester) 的新任克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 受訪時稱，美國通膨仍是一個問題，在利率政策方面希望能放慢降息步調。

哈瑪克是 2024 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，2025 年為候補投票委員。她在日前訪談中說：「物價不僅比幾年前高得多，我們仍面臨通膨問題，即便通膨降溫方面已取得驚人進展，但仍需繼續完成工作 (抑制通膨)。」

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對於上月利率決策，哈瑪克表示當時的討論實際是在決定是否立即採取行動 (降息)，還是更有耐心經觀其變之間拉鋸。

報導指出，這位高盛 (GS-US) 前財務主管在去年 12 月貨幣政策會議上投下降息反對票，這是她在 FOMC 的第三次會議。

據了解，Fed 很重視成員取得共識，現任主席鮑爾領導下不同調的情況很少發生。哈馬克說，她認為自己的工作是試圖將經濟理論的分析嚴謹性與市場從業人員和商人的操作敏捷性結合起來。

Timiraos 指出，過去一年內 Fed 提拔幾名在金融市場工作多年的官員，其中就包括哈瑪克。這些人事任命反映出，當有關利率和通膨的狀況出現不同變化時，Fed 試圖掌握其政策如何傳導到更廣泛的經濟領域。

哈瑪克去年曾在 9 月投票支持降息 2 碼 (50 個基點)，當時她稱今年 75 個基點的降息是正確的，後來去年 11、12 月分別降息 1 碼，但經濟數據走強。哈瑪克認為，市場已經消化消息，因此就沒有再這麼做的理由。

Fed 兩周後將舉行今年首場貨幣政策會議，市場預期利率將按兵不動，因為上周強勁的就業數據強化這一可能性。