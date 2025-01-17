〈美股早盤〉川普上任倒數 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-17 22:40

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美股主要指數周五 (17 日) 開高，標普 500 指數和道瓊工業指數均有望創下去年 11 月以來最大單周漲幅，因為投資人預估即將上任的川普政府將推出一系列新政策。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 330 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 2%。

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美股開盤前主要指數期貨大幅上漲，因為市場預估聯準會 (Fed) 可能會鬆綁貨幣政策，推動美國公債殖利率下跌。標普 500 指數期貨上漲 0.8%，該指數有望實現自去年 11 月大選以來最大單周漲幅，而那斯達克 100 指數期貨則跳漲超過 1%。

隨著數據和 Fed 官員的言論暗示今年可能有空間降息，市場在最近的波動後穩定下來。交換市場目前預估 Fed 今年將降息 40 個基點，較本周初尚未預期任何降息動作有所改變。

經濟數據方面，儘管去年 12 月住房開工數達到 2024 年初以來最快增速，市場情緒並未受到影響。10 年期美國公債殖利率當天下跌 4 個基點，較最近幾個月高峰低逾 15 個基點。

Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示：「即使是股票經理也更關注利率而非收益。」他補充說：「我們收到了令人安心的數據——無論是零售銷售還是通膨——暗示美國經濟可能沒有過熱，這讓固定收益市場有了一些喘息的空間。」

投資人的注意力開始轉向下周一即川普的就職典禮以及他對提高關稅、減稅和大規模驅逐非法移民的計畫。

Thozet 表示：「需要注意的關鍵是川普是否從第一天起就採取強硬措施，頒布行政命令並發聲表達立場。他已經說了很多話，我們將看看他是否會更多說話而非行動。」

許多市場觀察人士認為，川普的總統任期對華爾街來說大致上是正面的，因其保護主義政策和減稅提案。美銀 (BAC-US) 策略師 Michael Hartnett 就表示，美股「受到川普保護」，儘管他不預期市場會有劇烈的上漲。

歐洲的斯托克 600(Stoxx 600) 指數也有所上漲，並且有望實現自去年 9 月以來最強的一周表現。基本資源類股領漲，有外媒報導，Glencore 和 Rio Tinto Group 就合併業務進行初步談判。這一消息以及英鎊走弱，幫助倫敦的富時 100 指數創下歷史新高。

貨幣市場方面，彭博美元指數小幅上漲，因為數據繼續顯示美國經濟相較於其他已開發市場更為強勁。英鎊跌至接近 2023 年 11 月以來的最弱水準，原因是零售銷售意外下降，進一步證明英國經濟疲弱。

截至台北時間周五（17 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.58%，至每股 424.48 美元

根據外媒報導，由於目前 Cyber​​truck 電動皮卡的庫存正在堆積，特斯拉已經開始削減 Cyber​​truck 的產量，並要求從事 Cyber​​truck 生產的員工出於業務需求轉而生產 Model Y。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.20%，至每股 231.01 美元

蘋果前一交易日股價跌逾 4%，創去年 8 月初以來最大單日跌幅，市值單日蒸發約 1,​​445.15 億美元。Canalys 數據顯示，蘋果 Q4 出貨比去年同期下跌 25%，報 1,310 萬台。2024 全年，iPhone 在中國的出貨量下降 17%，至 4,290 萬部。

SLB(SLB-US) 早盤股價上漲 3.72%，至每股 42.62 美元

受鑽井設備和技術需求增加的推動，油田服務供應商 SLB 第四季獲利優於預期。該公司將單季股利提高 3.6%，並表示已啟動加速股票回購計劃，回購價值 23 億美元的公司股票。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月建築許可月增率初值報 - 0.7%，預期 - 2.4%，前值 5.2%

美國去年 12 月建築許可年化總數初值報 148.3 萬戶，預期 146 萬戶，前值 149.3 萬戶

美國去年 12 月新屋開工月增率報 15.8%，預期 2.0%，前值 - 3.7%

美國去年 12 月新屋開工年化總數報 149.9 萬戶，預期 132 萬戶，前值 129.4 萬戶

美國去年 12 月工業生產月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國去年 12 月製造業生產量月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.4%

華爾街分析：