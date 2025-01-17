台灣美光在台30年累計投資逾1.1兆元 今年1-Gamma製程量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 16:48

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記憶體大廠美光 (MU-US) 近期積極發展高頻寬記憶體 (HBM)，台灣美光董事長盧東暉今 (17) 日表示，美光來台投資滿 30 年，至 2024 年美光累積在台灣投資新台幣 1.1 兆元，台灣員工達 1.2 萬人，台灣美光定位為 DRAM 卓越製造中心，今年 1-Beta 產能將持續拉升，1-Gamma 技術則進入量產。

台灣美光將台灣作為 HBM 的重要生產基地，去年底向面板大廠友達 (2409-TW) 購買 2 座工廠，盧東暉說，其主要用於擴充晶圓測試 (CP)，且不僅限於 HBM，預計今年上半年正式投產。

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台灣美光為因應產能擴充，也持續招募人才，除培植在地供應鏈及人才外，也與逢甲大學合作訓練非工程和半導體領域人才，並引進國際人才，去年 12 月首度前往韓國招募應屆畢業生來台工作。