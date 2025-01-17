賽默飛世爾首座客戶體驗中心啟用 發揮三大效益促進科學創新

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 14:40

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賽默飛世爾今 (17) 日在台北生技園區舉辦新辦公室開幕，包括首座在台灣的客戶體驗中心啟用。賽默飛世爾指出，此座客戶體驗中心可發揮三大效益，包括科學創新與合作樞紐、知識共享平台，以及展現客製化方案。

賽默飛世爾指出，客戶體驗中心具備最先進的實驗室範本，以及最新一代機器，提供涵蓋多個科學專業領域的端到端完整解決方案，透過實際演示與技術培訓，提供科學分析與生命科學領域的學習環境，發揮科學創新與合作樞紐效益。

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賽默飛世爾將打造台灣科學界的重要知識共享平台方面，促進各領域專家和意見領袖間的合作與見解交流。另外，客戶體驗中心將專注於提供量身訂製的解決方案，展示廣泛的產品系列和應用成，以滿足個別客戶需求。

賽默飛世爾東南亞及台灣區副總裁兼總經理楊淑雯表示，賽默飛世爾在台灣耕耘超過 30 年，長期關注健康照護、半導體與食品安全領域，未來將持續與各界夥伴合作並培育在地人才。

賽默飛世爾致力於為生技、半導體、檢測實驗室等業者提供全方位解決方案，在台累積客戶已超過 2000 家，並持續擴大與台灣各界的合作。

去年 7 月啟用在台灣開設的首間半導體實驗室 Nanoport，支持半導體創新與材料研發。楊淑雯表示，Nanoport 啟用後，已與多家半導體公司洽談，且已開始供貨，目前已進到第二階段的計畫。