search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈緯創小年夜〉黃仁勳現身 高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 18:57

cover image of news article
輝達執行長黃仁勳(右二)、緯創董事長林憲銘(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (17) 日現身緯創 (3231-TW) 小年夜，高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」，指出現在處於 AI 時代令人興奮的時刻，輝達無法單獨完成一切，因此需要緯創這樣卓越的科技公司。 

黃仁勳表示，AI 的出現重新定義人類最重要的工具，且現在處於非常令人興奮的時刻，不過輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，並攜手在 AI 時代成長。 


緯創執行長林建勳也透露，由於輝達訂單暢旺，因此今天仍有近千名負責輝達專案的員工在加班，無法參與尾牙，且農曆年期間不停工。對此，黃仁勳也特別向這些員工致意，並表達感謝。 

董事長林憲銘指出，黃仁勳持續深耕 AI 領域，深深影響全球科技產業的發展，且黃仁勳了解台灣供應鏈陪輝達走這段路，因此感謝「黃仁勳是念舊且追求合理價值觀的人」，彼此間是合作夥伴，更順勢將台灣 AI 產業推向高峰，讓全球注意到台灣。 

文章標籤

緯創輝達黃仁勳AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
緯創1050.48%
輝達133.62-1.92%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.63
加權指數法興(購) 槓桿8.79
加權指數法興(售) 槓桿9.29
加權指數法興(售) 槓桿8.12

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

偏弱
緯創

61.54%

勝率

延伸閱讀


    Empty