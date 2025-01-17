〈緯創小年夜〉黃仁勳現身 高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 18:57
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (17) 日現身緯創 (3231-TW) 小年夜，高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」，指出現在處於 AI 時代令人興奮的時刻，輝達無法單獨完成一切，因此需要緯創這樣卓越的科技公司。
黃仁勳表示，AI 的出現重新定義人類最重要的工具，且現在處於非常令人興奮的時刻，不過輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，並攜手在 AI 時代成長。
緯創執行長林建勳也透露，由於輝達訂單暢旺，因此今天仍有近千名負責輝達專案的員工在加班，無法參與尾牙，且農曆年期間不停工。對此，黃仁勳也特別向這些員工致意，並表達感謝。
董事長林憲銘指出，黃仁勳持續深耕 AI 領域，深深影響全球科技產業的發展，且黃仁勳了解台灣供應鏈陪輝達走這段路，因此感謝「黃仁勳是念舊且追求合理價值觀的人」，彼此間是合作夥伴，更順勢將台灣 AI 產業推向高峰，讓全球注意到台灣。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 緯創去年獲利174億元年增5成 EPS 6.11元 創14年新高
- 林建勳：今年AI伺服器營收持續年增3位數 PC下半年迎成長
- 〈緯創小年夜〉林建勳：今年AI伺服器營收持續年增3位數 PC下半年迎成長
- 這三位台灣青年獲黃仁勳大讚！輝達投資台灣新創公司MetAI