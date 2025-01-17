〈緯創小年夜〉黃仁勳現身 高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 18:57

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (17) 日現身緯創 (3231-TW) 小年夜，高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」，指出現在處於 AI 時代令人興奮的時刻，輝達無法單獨完成一切，因此需要緯創這樣卓越的科技公司。

黃仁勳表示，AI 的出現重新定義人類最重要的工具，且現在處於非常令人興奮的時刻，不過輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，並攜手在 AI 時代成長。

‌



緯創執行長林建勳也透露，由於輝達訂單暢旺，因此今天仍有近千名負責輝達專案的員工在加班，無法參與尾牙，且農曆年期間不停工。對此，黃仁勳也特別向這些員工致意，並表達感謝。