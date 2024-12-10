美商務部最終敲定 美光獲逾61億美元補助

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 19:49

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美國白宮周二 (10 日) 聲明表示，商務部已經敲定向記憶體晶片製造商美光 (Micron Technology) 提供逾 61 億美元資金補助，以支撐該公司在國內打造半導體工廠。

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美國商務部最終敲定的金額與今年 4 月最初宣布的金額一樣，這筆補助金是根據《晶片法案》(Chips and Science Act) 提供。

據了解，商務部還與美光就額外投資 2.75 億美元的初步協議達成共識，以擴大這家記憶體晶片廠在維吉尼亞州馬納薩斯 (Manassas) 的工廠，這加工廠主要生產用於汽車、網路和工業市場的晶片。

白宮表示，這筆額外投資將有助美國的國防工業、汽車工業和國家安全所依賴的一項關鍵技術上岸。