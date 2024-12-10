美商務部最終敲定 美光獲逾61億美元補助
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 19:49
美國白宮周二 (10 日) 聲明表示，商務部已經敲定向記憶體晶片製造商美光 (Micron Technology) 提供逾 61 億美元資金補助，以支撐該公司在國內打造半導體工廠。
截稿前，美光 (MU-US) 周二盤前股價上漲 1.05%，每股暫報 103.90 美元。
美國商務部最終敲定的金額與今年 4 月最初宣布的金額一樣，這筆補助金是根據《晶片法案》(Chips and Science Act) 提供。
據了解，商務部還與美光就額外投資 2.75 億美元的初步協議達成共識，以擴大這家記憶體晶片廠在維吉尼亞州馬納薩斯 (Manassas) 的工廠，這加工廠主要生產用於汽車、網路和工業市場的晶片。
白宮表示，這筆額外投資將有助美國的國防工業、汽車工業和國家安全所依賴的一項關鍵技術上岸。
拜登政府致力加大對美國半導體生產的支持力道，尋求減少對中國和台灣的依賴。目前已經最終敲定一系列補助，其中包括向英特爾 (INTC-US) 提供 78.6 億美元的資金、向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國子公司提供 66 億美元的補貼。
美國政府目前正加快腳步趕在候任總統川普上台前敲定一連串補貼計畫，因為川普曾批評這項補貼計畫，而他將於明年 1 月上台執政。
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