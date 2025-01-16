TikTok難民湧向小紅書 中稱「洋悟運動」但恐遭美同法封禁

鉅亨網許家華 2025-01-16 07:02

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許多美國用戶近日突然湧入中國的小紅書軟體，因為美國對 TikTok 的禁令即將在 1 月 19 日生效。儘管川普已表態不支持該禁令，但美國官方尚未明確取消該命令。因此，出於逆反心理，許多美國 TikTok 用戶開始湧向其他中國應用程式 (app)。

由於小紅書在註冊時並未限製手機號碼是否為中國號碼，許多美國用戶註冊起來十分方便，紛紛自稱「TikTok 難民」湧向小紅書。

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雖然這群用戶數量並不龐大，但他們發現小紅書的功能豐富且有趣，並且能夠與大量中國用戶自由交流，獲得了許多令他們驚訝的資訊。此事迅速成為熱門話題，吸引了全球多個國家的用戶下載小紅書，想要一探真實的中國。

小紅書 1 月 13 日登上蘋果應用商店免費應用程式下載量排行榜榜首，下載量超過 Meta Platforms 旗下的 Threads、WhatsApp、Facebook 和 Instagram，熱門 X 替代品 Bluesky，ChatGPT，加密即時通訊應用 Signal 和 Telegram，以及亞馬遜 Prime。

到了 1 月 15 日，小紅書已在全球 75 個國家的下載榜上名列前茅，中國用戶也在手機上看到來自各國用戶的互動和訊息，形成了一道奇觀。一位名為 Manimatana 的美國用戶在一段影片中說：「如果他們禁用 TikTok，我們都遷移到這個中國應用程式上（小紅書），豈不是很荒謬？」

中美人民打破訊息壁壘 校正彼此認知偏差

隨著越來越多的美國用戶在小紅書上發聲，關於美國生活的真相開始浮現。美國人紛紛分享他們的收入、生活成本和工作現狀，揭示了許多與中國人認知截然不同的事實。這些交流不僅讓中國用戶對美國的實際生活有了更深的理解，也讓美國用戶意識到他們對中國的認知有偏差。

透過小紅書，中美兩國的普通民眾開始了前所未有的資訊交流，打破了長期以來的資訊障礙。隨著這種交流的深入，雙方用戶開始對生活、工作、教育等各方面進行對賬，形成了一場中美民間的「洋悟運動」。這種現象引起了廣泛關注，可能會對中美關係的發展產生深遠影響。

在這過程中，中國官方對這種民間交流給予了積極的態度，認為這將是促進中美關係的希望所在。隨著小紅書的成功，其他中國網路企業也可能會借鏡這個模式，推動國際化進程，進一步加強中美人民之間的連結。

Meta、Snap 和 Alphabet 恐難坐收漁翁之利？不會

華爾街人士本預計，美國用戶將逐漸流向 Meta Platforms 旗下的 Reels，Snap 旗下的 Snapchat 和 Alphabet 旗下的 Youtube 用戶數量也會增加。但若美國用戶遷移到小紅書的趨勢持續下去，Meta Platforms 可能無法立刻獲得投資者預期中的大量用戶流入。

不過，大量美國用戶遷移到小紅書可能是短暫趨勢。

和 TikTok 一樣，小紅書的所有權也歸中國企業。小紅書的母公司是位於上海的行吟資訊科技（上海）有限公司，根據美國國會為禁止 TikTok 而通過的同一項法律，小紅書也可能受到禁令的約束。

該法律稱，它旨在保護美國國家安全免受「由外國對手控制的應用程式——如 TikTok 和其他所有替代 TikTok 的應用程式或服務，以及字節跳動開發或提供的其他所有應用程式或服務——帶來的威脅」。該法適用於所有涉及內容共享、每月活躍用戶超過 100 萬的實體。

里士滿大學法學教授 Carl Tobias 表示：「這一措辭非常寬泛，可能適用於法案中未提及的實體，其中包括小紅書，這取決於與小紅書所有權和控制權相關的具體事實。在其他要求中，美國總統在向公眾發出通知並向國會提交公開報告後，可對某個實體對美國國家安全構成重大威脅作定奪。 」

其他中國 app 也恐難逃同一法律約束

小紅書並非最近幾天唯一流量激增的社群媒體應用程式。照片分享平台 Lemon8 周一成為蘋果應用商店免費應用程式下載量排名第二的 app，Lemon8 的所有權也歸字節跳動所有，因此也面臨被禁的風險。

美國一些州已將關注焦點轉向禁止其他中國 app。俄亥俄州眾議院目前正在審議一項新提案，該提案提出禁止該州政府員工使用小紅書、TikTok、微博以及阿里巴巴旗下的支付寶。

結論