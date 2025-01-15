植田和男透露下周升息積極態度？日元應聲急漲0.5%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-15 15:17

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日本央行總裁植田和男周三 (15 日) 表示，將在下周決策會議討論是否調高利率，這番言論使升息預期升溫，日元匯率應聲急拉 0.5%。

植田和男在日本地區銀行協會主辦的活動上表示，美國經濟和春季薪資談判勢的動向仍是關鍵。他說自己在參加各產業的新年活動，以及在日本央行近期的分行管理層會議時，聽到了許多令人鼓舞的薪資相關看法。

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他做出這番表態後，日元兌美元匯率上漲約 0.5%，達到 157.225 日元；日本 10 年 1 公債殖利率升至 1.255%，為 2011 年 4 月以來的最高水準。

植田的言論與日本央行副總裁副冰見野良三昨日的發言相呼應。冰見野良三並未排除下周升息的可能，他說，委員會將依據會議中彙編的展望，來決定是否提高借貸成本。

日本央行將在 1 月 23、24 日開會，目前下周啟動升息的剩餘障礙，就是川普 20 日就職後如何談論關稅計畫，以及市場將如何反應。