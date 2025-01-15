TikTok成香餑餑 傳馬斯克、其他富豪投資人都等著買

鉅亨網編譯許家華 2025-01-15 11:49

‌



《彭博社》報導，如果 TikTok 無法避免即將到來的美國禁令，中國將進行初步談判，把 TikTok 在美業務出售給與馬斯克的潛在可能。

報導稱，消息人士透露，北京當局更希望 TikTok 繼續受母公司字節跳動的控制。

‌



TikTok 的美國業務可能會通過競爭程序出售，也可能由政府安排出售，這表明該應用程式的未來不再完全由字節跳動控制。

有消息指出，一種方案是馬斯克的社交媒體平台 X 將控制 TikTok 美國業務並共同運營該業務。目前尚未就如何推進達成共識。

TikTok 發言人以「不能對純屬虛構的內容發表評論」為由，回應該篇報導。

目前尚不清楚字節跳動對這些討論或馬斯克和 TikTok 的參與有多少了解，也沒有關於字節跳動、TikTok 和馬斯克是否就可能的交易進行過任何談判的訊息。

馬斯克 4 月時曾發文稱，TikTok 應該繼續在美國使用，禁用 TikTok 違背了言論和表達自由。彭博情報分析師估計，TikTok 在美業務價值可能在 400 億至 500 億美元之間，這對於馬斯克來說也是一筆不小的數目。目前尚不清楚馬斯克如何完成這樣的交易，是否需要出售其他資產，或者美國政府是否會批准。馬斯克曾在 2022 年以 440 億美元收購了 Twitter，目前仍在償還巨額貸款。

知情人士透露，馬斯克在字節跳動中國的許多員工中享有良好的聲譽，被視為一位非常成功的企業家，並有通過特斯拉業務與中國政府打交道的經驗。

作為全球首富，馬斯克的企業橫跨中美兩大經濟體，對中美關係有一定影響力。特斯拉於 2019 年在上海建立了一座大型工廠，並將其擴建為該公司最大的生產基地，這幫助特斯拉在激烈的本土競爭中擴大了在中國的市佔。

儘管川普政府任命了一些對華強硬的官員 (例如提名對華鷹派的 Marco Rubio 擔任國務卿) 馬斯克對近期一些對華貿易政策表示反對，包括拜登政府對中國電動汽車徵收的關稅。

TikTok 此前曾表示，政府的股份「與字節跳動包括 TikTok 在內的中國以外的全球業務無關」。而上周，出於國安擔憂，美國最高法院似乎傾向於維持一項法律，該法律將在 1 月 19 日之前強制 TikTok 出售在美業務，否則就遭禁用。

中國否認有意出售 TikTok 給馬斯克 還有富豪也等著買

TikTok 否認了中國正考慮將 TikTok 出售給馬斯克的報導，並重申其立場。另一方面，TikTok 的潛在買家之一、加籍明星投資人凱文 ‧ 奧利里 (Kevin O"Leary) 表示，TikTok 面臨的麻煩對他來說是個「好消息」。奧利里稱，他與洛杉磯道奇隊前老板弗蘭克 · 麥考特聯手，打算從字節跳動手中收購 TikTok 的美國業務。

奧利里樂見法院裁決，並稱 TikTok 必須做出二選一的決定：要麼讓其在 19 日午夜關閉，要麼與買家接洽。然而，他也指出，收購 TikTok 的任何協議最終都將由中國決定。字節跳動此前曾表示沒有出售 TikTok 的計畫。

奧利里重申，他提議收購，這對 TikTok 的業務來說是「正確的道路」，尤其是在考慮到最高法院對 TikTok 一案的反應後。他強調，字節跳動應該認真考慮這一點，因為他認為其律師提出關於言論自由的論點沒有得到重視。

奧利里和麥考特的「自由計畫」已經發起了收購 TikTok 美國資產的正式競標活動，旨在創建更加公平的網路，促進向開放數據經濟的轉型。

麥考特聲明：「藉由不依賴當前 TikTok 的演算法以保持該平台運作，數百萬美國人可以繼續享受該平台。」他補充道，他期待與字節跳動、即將上讓的川普與其新政府合作完成該交易，上周他在川普位於佛州的海湖莊園已與其討論了收購 TikTok 的計畫。