不賣即售禁令5日後生效 傳中方考慮將TikTok售予馬斯克

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-14 09:54

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《彭博》引述知情人士報導，TikTok 如果逃不過美國「不賣即禁」法案，中國官員正在評估一個潛在選項：TikTok 美國業務賣給特斯拉創辦人馬斯克。

TikTok 美國業務被要求必須在本月 19 日前脫離字節跳動，否則將在美國的各平台下架，TikTok 和字節跳動向美國最高法院提出上訴，要求暫緩執行禁令，聽證會在日前舉行，美國最高法院將在幾天內做出裁決。

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《彭博》報導指出，北京官員強烈希望 TikTok 繼續由字節跳動所持有，不過在 10 日的聽證會中，最高法院大法官暗示將維持「不賣就禁」判決。

對此，中方開始討論 TikTok 的應急計劃，這涉及如何和川普政府合作，其中一個選項就是與馬斯克相關的潛在交易案。

中國政府有意讓馬斯克旗下的 X 公司接管 TikTok US，並共同經營美國業務。TikTok 在美國擁有超過 1.7 億使用者，有助 X 平台吸引廣告主。此外，馬斯克也成立了一家獨立的人工智慧公司 xAI，該公司可從 TikTok 產生的大量數據中受益。

彭博資訊去年估計，TikTok 在美國的業務估值約為 400 億至 500 億美元，即使對世界首富馬斯克而言，這也是一筆巨款。

知情人士透露，與川普最親密的盟友馬斯克高調交易，對北京政府具有一定吸引力，而且北京對 TikTok 最終是否出售擁有一定發言權。