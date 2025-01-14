TikTok禁令大限逼近 小紅書在美國卻贏麻了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-14 13:52

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隨著人們對 TikTok 禁令的擔憂日益擴大，中國另一款熱門社交媒體應用程式（App）小紅書（RedNote）迅速在美國走紅，成為蘋果應用商店下載量第一的免費 App。

據《CNBC》周一（13 日）報導，小紅書已經登頂蘋果應用商店下載榜，緊隨其後的是 TikTok 旗下照片共享應用 Lemon8 和 OpenAI 旗下 ChatGPT。

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許多 TikTok 創作者都在急於尋找可以繼續發布影片的替代方案，同時關注 TikTok 禁令到底會不會生效。

TikTok 禁令是美國政府以國家安全為由，要求 TikTok 母公司字節跳動在 1 月 19 日之前分拆 TikTok，否則將面臨禁令。

有趣的是，許多 TikTok 用戶並沒有選擇使用 Instagram Reels、YouTube Shorts 等 TikTok 在美國的競爭對手平台，而是選擇了小紅書。

這些用戶在小紅書上發布生活照和影片，並將自己描述為「來自美國的 TikTok 難民」，還解釋了他們為何轉戰小紅書。

一些美國 TikTok 用戶稱，他們聽說小紅書與 TikTok 相似，加入小紅書是為了表達對美國政府的不滿。

例如，用戶名為 allieusyaps 的一位內容創作者就表示，他和其他創作者不會回歸 Instagram 或 Facebook，而是選擇了小紅書。

他在帖子中幽默地寫道：「瞧，下周我可能就沒工作了，但我們要學普通話了，寶貝！」

另一位創作者 Krystan Walmsley 則分享了一段影片，展示如何設置和裝飾小紅書賬戶。她興奮地表示：「這款 App 太可愛了，到目前為止，非常有趣。」

小紅書於 2013 年創立，近年來在電子商務和社交媒體領域不斷挑戰抖音、阿里巴巴等巨頭。截至 2024 年 7 月，小紅書月活躍用戶約 3 億，還在快速成長。