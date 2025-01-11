青少年會長大！最高法院似透露心證：TikTok忽視國會主要擔憂

鉅亨網編譯許家華 2025-01-11 10:18

‌



Meta (META-US) 和 Snap (SNAP-US) 的投資者押注，最高法院下周稍晚將維持 TikTok「不賣就禁」的法律。

TikTok 周五在美最高法院進行結辯，1 月 19 日預計做出裁決。隨著 TikTok 和美政府在最高法院展開聽證至周五結束，Meta 股價上漲 0.8%，Snap 上漲 3.6%。

‌



法院可能隨時就該法的合憲性做出裁決。如果 TikTok 在美遭禁，投資者認為 Meta 的 Reels 短片平台和 Snap 的 Snapchat 將成為受益者。

美國兩黨議員都以國安為由批評 TikTok，對其中國母公司、總部位於北京的字節跳動表示擔憂。

最終言詞辯論

目前雙方言詞辯論已終結，TikTok 及其用戶目前處於觀望階段，等待最高法院決定是否阻止禁令，但言詞辯論終結後的共識似乎是法院不會阻止禁令。

TikTok 律師 Noel Francisco 周五出庭提出的論點包括，該公司不構成國家安全風險，若禁止 TikTok 將侵犯用戶​​的言論自由。

但首席大法官 John Roberts 表示，其主張忽視了國會的主要擔憂，即中國對內容的操縱、獲取和收穫。

如果 TikTok 從中國母公司字節跳動剝離業務，就不會在美國被禁。大法官 Neil Gorsuch 詢問剝離 TikTok 是否可行。Francisco 回應稱，「在任何時間範圍內，出售 TikTok 都將極其困難」。

作為對造，美國司法部長 Elizabeth Prelogar 指出，馬斯克 (Elon Musk) 只花約 6 個月的時間就能收購 Twitter（現為 X），所以 TikTok 沒有資格抱怨時間太趕，因為他們自 2020 年起就已被告知「除非能解決聯邦政府的國安擔憂，否則恐需要剝離資產。」

關於國安風險，Prelogar 認為，TikTok 的用戶群體非常龐大，且被青少年廣泛使用，其中一些人將來可能成為政府官員或軍隊成員，「而中國政府擁有這些人的大量敏感數據，顯然會使我們整個國家面臨間諜和勒索的風險。」

TikTok 創作者代表方 Jeffrey Fisher 周五也出庭主張，如果國安問題是國會的主要關注點，那麼美政府也應該監管其他在美國使用熱門的中國 app，例如電商購物平台 Temu。該 app 以低價產品聞名，由中國拼多多控股公司 (PDD-US) 擁有。

TikTok 禁令對美股的潛在影響

雖然 TikTok 非上市公司，但其他科技公司可望因市場上減少一個競爭對手而受益。

TikTok 帶動短片風潮，短片儼然已是極受歡迎的媒介——Meta Platforms、YouTube 母公司 Alphabet 和 Snap 都在爭奪市佔，若 TikTok 遭禁，則有同類產品的公司可望受益。在 TikTok 周五言詞辯論終結後，Meta 和 Snap 的股票上漲。

目前尚不清楚最高法院何時會做出決定，但 TikTok 計劃在 1 月 19 日之前關閉該社交媒體平台，除非法院推翻或延遲該法律的生效日期 (該法律迫使 TikTok 脫售或被禁止)。

TikTok 周五沒有立即回應媒體的置評請求。

川普的立場

即將上任的川普讓 TikTok 的故事增添了一個轉折。他將於 1 月 20 日就任總統——即禁令生效的前一天。

在其第一任期內，川普曾強烈批評該平台，但現在轉變了立場。他在 12 月 27 日表示，他反對在此時禁止 TikTok 在美運營，並希望能夠通過政治手段解決當前的問題。