「TikTok難民」爭相下載2款中國APP 衝進蘋果商店下載量前二大

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-14 15:40

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TikTok「不賣即禁」將於 1 月 19 日生效，用戶紛紛轉向 2 款兩款中國社交應用程式：小紅書與 Lemon8，兩者衝上蘋果應用商店下載量前二名，突顯用戶對短影音與社交平台的需求依舊熱絡。

TikTok「不賣即禁」法令是美國政府以國家安全為由，要求 TikTok 母公司字節跳動在 1 月 19 日之前分拆 TikTok，否則將面臨禁令。

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許多 TikTok 創作者都在急於尋找可以繼續發布影片的替代方案，同時關注 TikTok 禁令到底會不會生效。

小紅書是中國最接近 Instagram 的產品，它將照片、影片及社交結合在一起，並不斷進軍直播電子商務。小紅書本周成為 iOS 上下載次數最多的免費應用程序，並首次躋身 Google Play 商店前十名。許多新用戶在加入時自稱「TikTok 難民」（TikTok Refugee），而這個標籤一周內瀏覽量超過 2500 萬次。

字節跳動旗下的照片共享應用程式 Lemon8 也成為 TikTok 的熱門替代品，據 Sensor Tower 的數據，Lemon8 上週在 iOS 和 Android 上的下載量增加了兩倍，並一度成為週一 (13 日) 下載次數最多的免費 iPhone 應用程式。