盤中速報 - Aptos大漲8.25%，報8.79美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 01:50
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.25%，最新價格8.79美元，總成交量達0.52億美元，總市值47.03億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：8.94美元，近 1 日最低價：7.98美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.42%
- 近 1 月：-36.96%
- 近 3 月：-16.81%
- 近 6 月：+27.60%
- 今年以來：-6.21%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - RUNE大漲8.14%，報3.28美元
- 盤中速報 - 文件幣大漲9.41%，報5.2美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲9.21%，報0.73美元
- 盤中速報 - Worldcoin大漲8.4%，報2.01美元
上一篇
下一篇