盤中速報 - Arkham大漲9.39%，報0.72美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 16:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過9.39%，最新價格0.72美元，總成交量達0.23億美元，總市值1.62億美元，目前市值排名第 121 名。
近 1 日最高價：0.73美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.14%
- 近 1 月：-42.53%
- 近 3 月：-67.04%
- 近 6 月：-45.30%
- 今年以來：-52.85%
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