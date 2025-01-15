盤中速報 - Ethena大漲9.34%，報0.83美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 02:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.34%，最新價格0.83美元，總成交量達1.78億美元，總市值24.47億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.86美元，近 1 日最低價：0.72美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.65%
- 近 1 月：-29.21%
- 近 3 月：+95.49%
- 近 6 月：+100.78%
- 今年以來：-16.47%
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