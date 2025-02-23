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鉅亨速報

盤中速報 - MANTRA大漲13.15%，報8.63美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-23 16:05


MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過13.15%，最新價格8.63美元，總成交量達1.29億美元，總市值84.07億美元，目前市值排名第 15 名。

近 1 日最高價：9.17美元，近 1 日最低價：7.49美元，流通供給量：972,979,972。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.61%
  • 近 1 月：+126.38%
  • 近 3 月：+126.25%
  • 近 6 月：+724.55%
  • 今年以來：+119.35%

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