〈房產〉全台公寓漲勢兇猛過大樓住宅 新竹縣公寓價飆漲1.2倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 17:36

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自疫情以來房市多頭，令七大都會區各類型房產價位高漲，房仲業者聯徵中心數據，比較公寓與電梯大廈房價 5 年變化，其中不管是全台或是七都，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，並以新竹縣公寓價位上揚 1.2 倍最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，公寓有著總價基期較低、室內實際使用坪數較高等優勢，在全台房價一片高漲情況下，頗受各都會區首購、小資族群青睞。

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住商機構觀察聯徵中心數據，盤整包含六都、新竹縣市之七都 2020 年第三季與 2024 年第三季公寓、電梯大廈之平均鑑價估值。統計顯示，新竹縣的公寓物件平均鑑價估值去年第三季約達 912.4 萬元，對比 2020 年同期數據，漲勢高達 1.24 倍，居七大都會區之首。

賴志昶分析，受惠於新竹科學園區所帶來的大量就業人口，新竹區域高科技人才的居住需求高居不下，而不管為新竹縣或新竹市，近年來開發逐漸飽和，新案尤其稀缺，買方購屋需求難以滿足之下，買氣外溢至公寓型產品，且公寓物件價格上又相對具競爭力，在當地剛性買盤支撐之下，房價漲勢相對突出。

同時根據聯徵中心數據，台南市公寓平均價價估值漲勢排名七大都會區亞軍，該市 2024 年第三季公寓平均價價估值約為 757.8 萬元，較 2020 年同期成長約 88.2%。賴志昶認為，台南市近年來同樣受惠於科技園區與半導體產業進駐等議題，區域整體房價大幅起漲，而台南市公寓型物件過去總價基期偏低，隨著市場大盤走勢，起漲力道較為驚人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，高屋齡且無電梯之公寓，近期房價仍頗具漲勢主要有三大原因，一是公寓室內使用面積大，且無需繳巨額管理費，頗受部分族群青睞；二是公寓相對總價與單價親民，吸引有意撿便宜之小資族目光。