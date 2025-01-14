〈房產〉七都地王加持周邊房價漲更兇？竹北5年近翻倍 101大樓周邊漲14.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 13:44

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全台七大都會區陸續出爐今年土地公告現值，也揭曉各縣市之「地王」，房仲業者觀察實價登錄資料，七都地王周邊最高房價由台北 101 大樓拿下，另比較七都地王 5 年來房價漲幅，則由新竹縣竹北市公園段 482 地號居冠。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，各縣市地王都位處蛋黃地段，周邊房價自然頗具增值空間。

住商機構彙整各縣市政府與實價登錄數據，統計七都地王方圓 2.5 公里之住宅交易行情，並比較 2020 與 2024 年房價變化。統計顯示，台北市蟬聯 12 年的地王台北 101 大樓，不僅公告土地現值高達每坪 695 萬元，且 2024 年周邊住宅平均成交行情亦高達每坪 108 萬元，雙雙位居七大都會區之首。賴志昶分析，台北 101 大樓為全台最知名地標，周邊所處的信義計畫區歷經多年發展，群聚各大百貨業者，為全台最頂尖商圈，亦形成北市最具指標性的豪宅聚落，帶動區域房價上揚，就算為中古物件，每坪單價亦動輒上百萬元以上，無庸置疑坐穩全台灣地王寶座。

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同時觀察實價，僅論地王周邊房價漲幅，七都以新竹縣房價成長逾 9 成最高，惟位處市區的新竹市地王，房價漲幅卻約 46%，兩者漲幅相差頗大。住商不動產新竹圓環昕語研加盟店店長趙康翔分析，新竹房市買盤以竹科客為主，高科技人才購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶。

此外，新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價，且街廓也相較舊市區來得整潔，易吸引年輕高資產族群，讓新竹縣房價漲勢更勝新竹舊市區。