〈房產〉不只北市中山區 連新北蛋白區小宅交易占比也激增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 12:58

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高房價壓力及人口結構改變，小宅逐漸成了雙北的購屋趨勢。房仲業者根據實價登錄資料彙整，台北市、新北市近五年 25 坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區。其中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，成為雙北小宅化最有感的行政區。

台北市大同區小宅交易占比從 2020 年的 30.9% 攀升至 2024 年的 46.4%，增加百分點高達 15.5，位居北市第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大同區捷運網路密集，生活機能優異，購屋需求穩定；而受到政策、家庭結構變化影響，小宅需求日益增加，加上危老重建及西區門戶計畫利多，進一步提升了小宅供給量，吸引不少有小坪數需求的族群，因此也使小宅交易有明顯增加趨勢。

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另外，中山區小宅交易占比五年間增加超過 10 個百分點，目前占比已高達 50% 以上，即每兩件交易就有一件小宅。陳金萍指出，雖然中山區小宅平均單價已達 78.4 萬元，不過以小坪數來說，換算成總價仍相對可負擔；且又以多元的商業及生活機能與交通便利性著稱，尤其靠近捷運沿線的小宅產品，更是受到許多年輕、首購族群的青睞。

新北市小宅交易占比增加最多前五名，三重區增加 17.9 個百分點，位居雙北之冠。陳金萍說明，該區交通便利、生活機能完善；與台北市相鄰，小坪數住宅每坪價格卻不到 50 萬元，相對親民的房價，吸引了大量北漂就業的族群、小資家庭買家進場。隨著新興重劃區持續發展，近幾年有不少小坪數、低總價的熱銷新建案，也有效帶動周邊中古屋的小宅交易，使得小宅占比攀升最多成雙北第一。