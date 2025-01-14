OpenAI經濟藍圖：AI競爭4大支柱、3大原則 美國須立即行動 吸引全球1750億美元資金

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 11:28

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OpenAI 甫發布名為「OpenAI 經濟藍圖」的重要文件，詳細闡述 OpenAI 對美國如何最大化人工智慧（AI）利益、加強國家安全及推動經濟增長的政策建議。同時強調，隨著 AI 技術的迅速發展，美國必須立即採取行動，以便在未來的競爭中立於不敗之地。

文件指出，AI 產業的未來可以類比於美國汽車工業的崛起，並警告美國必須吸取過去的教訓，以避免重蹈覆轍。當年，英國因過度的監管錯失了汽車工業的機遇，而美國則以開放的姿態迎接了汽車革命。OpenAI 希望美國能夠在當前的 AI 競爭中把握歷史機遇。

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根據報告，AI 競爭的四大關鍵要素為晶片、數據、能源和人才，這四者缺一不可。OpenAI 強調，為了贏得這場競賽，美國必須在這些領域全力以赴。此外，全球高達 1750 億美元的資金正在尋找 AI 投資機會，如果美國無法吸引這些資金，將面臨巨大的損失。報告呼籲制定「明智的」監管規則，以保護公眾免受 AI 的潛在危害，同時鼓勵創新、競爭和自由，這些規則應在全國範圍內統一實施，而不是各州各自為政。

OpenAI 執行長 Sam Altman 將於 1 月 30 日在華盛頓特區舉辦一場會議，進一步闡述 AI 的發展現狀及其對經濟增長的推動作用。同時，OpenAI 將啟動「美國創新計畫」，與各州合作，確保 AI 的經濟利益惠及每一位美國人。

OpenAI 在文件中強調，人工智慧的發展不僅是技術進步，更是經濟增長的重要推動力。該組織致力於與政策制定者合作，以確保人工智能的好處能夠負責任且公平地分享。報告指出，隨著人工智慧的普及，將會出現新的工作機會和基礎設施建設，這將促進共同繁榮。

在這份藍圖中，OpenAI 提出了多項政策建議，包括加強對 AI 產業的支持、制定清晰的安全標準、以及確保所有社區都能獲得 AI 帶來的經濟機會。該組織認為，只有通過正確的管理和監管，才能讓 AI 的發展真正造福社會，並確保其安全性和有效性。

總體而言，OpenAI 的經濟藍圖是一份動態文件，未來將根據與美國政府合作的經驗持續更新，以確保其技術有效地幫助人們解決問題，並造福盡可能多的人。

核心內容摘要：

• AI 時代，時不我待！ OpenAI 認為，隨著 AI 技術的快速發展，美國需要立即採取行動，才能在未來的競爭中立於不敗之地。這份藍圖就是為美國政府量身打造的 AI 發展指南

• 重現汽車工業輝煌！文件回顧了美國汽車工業的崛起，以此類比 AI 產業的未來。當年，英國因為過度的監管錯失了​​汽車工業的機遇，而美國則以開放的姿態擁抱了汽車革命。現在，歷史的機會再次擺在面前，OpenAI 希望美國能學到教訓

• 四大支柱，缺一不可！ OpenAI 強調，晶片、數據、能源和人才，是 AI 競爭的四大關鍵要素。美國必須在這四個方面全力以赴，才能贏得這場比賽。

• 1750 億美元的誘惑！全球有高達 1,750 億美元的資金正在尋找 AI 投資機會，如果美國無法吸引這些資金，它們將流向其他國家，這對美國來說將是巨大的損失。

• 「明智監管」是關鍵！ OpenAI 呼籲制定「明智的」、「常識性的」監管規則，以保護公眾免受 AI 的潛在危害，同時也要鼓勵創新、競爭和自由。這些規則應該在全國範圍內統一實施，而不是各州各自為政。

• 三大原則，引領未來！ OpenAI 倡導建立一個基於自由市場、開發者和用戶自由以及防止濫用權力的 AI 生態系統。