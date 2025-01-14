比特幣今「V轉」收復9.5萬大關 華爾街知名多頭：短線恐下探5萬美元 長線仍看25萬

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 16:00

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周一 (13 日) 失守 9 萬美元大關的比特幣(BTC) 今 (14) 日在亞洲午盤彈漲近 1.7% 至 9.5 萬之上，但華爾街大多頭、Fundstrat 投資長 Tom Lee 最新示警，比特幣恐將從近期高點大跌並測試 7 萬甚至 5 萬美元的支撐，不過 Lee 仍保持長期看漲比特幣立場，目標價是 25 萬美元。

比特幣在過去 24 小時上演 V 型反轉大戲，最低跌至 8.9 萬美元，但在美股周一收盤後反彈至 9.4 萬美元上方，市場多空力量焦灼。比特幣過去一周跌逾 7%，市值雖繼續徘徊在 1.864 兆美元左右，但主導地位略降至 54.2%。

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Lee 在接受《CNBC》訪問時將比特幣近來從歷史高點回檔 15% 稱為波動性資產的「正常調整」，並稱比特幣走勢在很大程度上跟隨全球流動性狀況，且市場仍處於減半週期的早期階段。

加密貨幣懷疑論者 Peter Schiff 在 X 平台上更提出更悲觀的觀點，他將當前的比特幣熱情與以太幣 (ETH) 之前的高點相提並論。他在 X 上寫道：「2021 年，圍繞以太幣有很多炒作，就像現在圍繞比特幣有很多炒作一樣。」

Schiff 指出，以太幣從 2021 年 11 月近 5000 美元的高點下跌 40%，跌至目前不到 3000 美元的水準。

儘管存在短期波動擔憂，但 Lee 認為，比特幣目前約 9.5 萬美元的價格對長期投資人是個有吸引力的切入點。「若你想把握時機，也許你會很幸運，它會達到 7 萬美元，但對我來說，比特幣可能會漲到 25 萬美元，所以 9 萬美元仍是一個很好的切入點。」

加密貨幣市場的走勢正值聯準會 (Fed) 發出降息預期減弱的信號，這加劇了更廣泛的市場不確定性。