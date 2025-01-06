重量級晶片技術專家Rehan Sheikh 從微軟跳槽谷歌
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 11:30
微軟 (MSFT-US) 前矽片製造與工程領域的資深專家 Rehan Sheikh 宣布加入谷歌 (GOOG-US) ，擔任全球矽晶片技術和製造副總裁。
Sheikh 對這一新角色表達熱切期待，在社群媒體上表示，「我非常高興開始這段旅程，並期待為 Google Cloud 的發展貢獻力量。同時，我也非常期待與穀歌眾多傑出的工程師、領導者以及行業專家合作。」
根據公開資料，Sheikh 的 IT 職業生涯豐富多彩，曾於英特爾度過了長達 24 年的時光，擔任首席測試和矽工程技術專家。
2021 進入微軟，Sheikh 主導了 Azure Cobalt 100 處理器和專為大規模 AI 工作負載設計的 Azure Maia 100 定制 AI 加速器的發布，這兩款產品均代表了業界的頂尖技術水平。
隨著全球市場對人工智慧硬體需求的激增，谷歌、微軟等科技巨頭正積極加強自主研發處理器的力道。Sheikh 主加入無疑為谷歌在晶片技術和製造領域帶來了新的活力。
業界對谷歌未來在 AI 硬體及雲端運算服務的創新與發展充滿期待，認為 Sheikh 主的豐富經驗與專業技能將為谷歌在這一領域取得更多突破提供有力支持。
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