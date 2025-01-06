重量級晶片技術專家Rehan Sheikh 從微軟跳槽谷歌

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 11:30

‌



微軟 (MSFT-US) 前矽片製造與工程領域的資深專家 Rehan Sheikh 宣布加入谷歌 (GOOG-US) ，擔任全球矽晶片技術和製造副總裁。

Sheikh 對這一新角色表達熱切期待，在社群媒體上表示，「我非常高興開始這段旅程，並期待為 Google Cloud 的發展貢獻力量。同時，我也非常期待與穀歌眾多傑出的工程師、領導者以及行業專家合作。」

‌



根據公開資料，Sheikh 的 IT 職業生涯豐富多彩，曾於英特爾度過了長達 24 年的時光，擔任首席測試和矽工程技術專家。

2021 進入微軟，Sheikh 主導了 Azure Cobalt 100 處理器和專為大規模 AI 工作負載設計的 Azure Maia 100 定制 AI 加速器的發布，這兩款產品均代表了業界的頂尖技術水平。

隨著全球市場對人工智慧硬體需求的激增，谷歌、微軟等科技巨頭正積極加強自主研發處理器的力道。Sheikh 主加入無疑為谷歌在晶片技術和製造領域帶來了新的活力。