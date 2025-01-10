中國進逼美國！全球頂尖AI論文作者數 清華僅次谷歌

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-10 17:00

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日本媒體分析數據報導，人工智慧（AI）研究實力方面，中國正緊追美國，清華大學的論文作者數僅次於谷歌。

通過分析全球三個頂尖 AI 學會 2024 年錄用的論文發現，作者數量最多的前十大機構中，有四家來自中國，分別是排名第 2 的清華大學、並列排名第 6 的北京大學和浙江大學，以及排名第 9 的上海交通大學。另外的六家機構均來自美國。

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在 2020 年至 2024 年間，全球三大頂尖 AI 學術會議—— ICLR（國際學習表徵會議）、NeurIPS（神經信息處理系統大會）和 ICML（國際機器學習大會）採納了約 3 萬篇學術論文。

這些學會每年都能收到數以萬計的論文，但只有約兩到三成能夠通過專家評審並被錄用。

以國家來看，2024 年排名前 50 的機構被採納論文的作者人數，位居第一的美國為 14766 人，位列第二的中國為 8491 人。最近幾年，中國的研究實力迅速提升，作者人數在四年內增加到了 8 倍。

從機構來看，美國有 6 家機構躋身前十名。其中包括榜首的谷歌以及排名第三的史丹佛大學等。微軟及 Meta 也躋身前十名。

除了美國機構，進入前十名的僅有中國機構。清華大學排在第二位，北京大學位居第六位，共有 4 家中國機構躋身前十名。

新加坡國立大學（排名第 12）、韓國科學技術院（KAIST，排在第 13 位）等機構進入了前 20 名。日本機構排在前 50 名之外，理化學研究所排在第 64 位，東京大學則排在第 71 位。