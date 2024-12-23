谷歌前執行長施密特：AI這場史詩級競賽 中國最終會贏過美國

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-23 14:57

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谷歌 (GOOGL-US) 前執行長施密特 (Eric Schmidt) 日前就美中兩國在 AI 領域的激烈競爭表示，雙方都擁有主導 AI 發展的資源、人才和意願。這場競賽具有深遠意義，因 AI 進步可能會帶來新的科學發現、經濟效益，甚至是軍事戰略優勢。

施密特告訴《華爾街郵報》說：「這是美中之間的一場競賽，兩國都有這方面的意願、目標和國家政策。兩國的資本、能力以及規模龐大的人口幾乎都是其他國家所沒有的。這是一場史詩級的大戰。」

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施密特說：「如你所知，美國一直試圖讓中國放慢腳步。這在一定程度上有些效果，但不是非常成功。中國最近推出的模型與美國最好的模型不相上下，這讓我感到震驚。這種競爭很重要，因為當你更接近通用人工智慧 (AGI) 時，你可以創建自己的 AI 科研人員。若有更多的科研人員，我們就可以加速推進並更快地實現目標。」

美國在 AI 創新方面仍是全球領頭羊，美國的 AI 模型，特別是在生成式 AI 方面，已經設定中國公司企業追趕的目標。

施密特指出，實際上是美國發明這項技術，美國有所有這些 AI 科研人員，它們就是些電腦程式，美國在讓它們發揮作用。美國做得很好。

對此施密特表示，中國一直面臨的問題是缺乏硬體。美國限制中國獲得先進晶片，但中國確實找到了繞過制裁的辦法，這並不令人意外。

雖然美國仍是 AI 創新的全球領導者，且設法限制中國獲取技術，但施密特承認中國製造業恐使其能利用 AI 在現實中做到美國只能夢想的事情。

施密特說：「中國有很強的能力， 中國有更集中的控制，這是一個集中控制可以有助於成功的例子。中國願意在沒有特定目標的情況下花大量的錢。從本質上講，中國有一個在企業內部快速應用的傳統。我認為，有充分的理由相信美國即使贏得競爭的第一階段，但中國最終也會贏得競爭，因中國在批量產品中應用這種技術的速度更快。」