〈房產〉捷運汐東線即將動工 站點周邊最新房價、漲幅一次看

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 11:10

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捷運汐止民生線自 2020 年確定與基隆捷運整合並推動後，並預計在 2025 年 3 月開工後 2032 年完工。汐止民生線的建設不僅造福區域民眾的通勤，軌道建設的利多亦帶動區域的房價。房仲業者統計即將開工的 6 大站點周邊房價與 2020 年的房價進行分析，發現 SB14 汐止科學園區房價漲幅高達 49%，為六站之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，汐止科學園區站為三鐵共構車站，不僅能連通未來的基隆捷運，還能站內轉乘台鐵，僅需短短幾分鐘便可進入台北市，加上相比台北市更具競爭力的價格，磁吸了許多自住族群。近一年汐止科學園區站平均單價為 50.8 萬元，與 2020 年的 34.1 萬元相比，更是有 49% 的房價漲幅。陳金萍表示，隨著交通建設逐步到位，加上科學園區加持，汐科站後市可期。

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陳金萍指出，社后站位於汐止社后生活圈內，地處福德二路與同興路街口附近，周邊緊鄰以中興市場為核心的福德中興商圈，擁有完善的生活機能。4 字頭的房價亦吸引眾多買家，使近 5 年來房價漲幅明顯，高達 45.5%，緊追汐科站之後。陳金萍分析，隨著汐東線動工，以及預計在明年竣工的新社后橋園道段，當地交通壅塞問題預計將獲得改善，聯外交通便捷性也會大幅提升，有助於進一步提升該地的宜居性，房價也有補漲空間。

汐止區公所站房價漲幅也高達 43.1%。陳金萍指出，區公所站坐落於核心區域，站點位置優越，一出站即可直達汐止綜合運動場、汐止國民運動中心等大型公共設施，周邊建設相當完善。未來隨著汐東線推進，當地公共運輸量能提升，預計將成為汐止未來發展的重要樞紐之一。

在汐東線的六個站點中，東湖站是唯一設於台北市內的站點，也是汐東線中最高，近一年平均單價 67.6 萬元。陳金萍表示，東湖站周邊生活機能一應俱全，同時步行即可抵達學區。交通方面，站點鄰近捷運文湖線東湖站，轉乘極為便捷，同時緊鄰中山高速公路，聯外交通四通八達，是一大利多因素。此外，東湖站與內湖科技園區、南港軟體園區的距離均不遠，具備地理優勢，預計可持續磁吸大量工作人口，而與 2020 年的 53.4 萬元相比，房價漲幅也有 26.6%，顯示儘管單價較高，但仍有持續上漲動力。