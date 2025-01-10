〈房產〉月砸12萬租房 鼓山成高雄豪宅客租賃天堂

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 16:02

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受台積電 (2330-TW) 進駐等議題帶動，進一步帶動租金價位上揚。房仲業者觀察實價登錄，高雄市 2024 年住宅租金前五名中，有四名都位處鼓山區。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，鼓山區近年來受惠於農十六特區、高雄市立美術館等議題，成為新興高總價住宅聚落，讓區域豪宅租金價位也持續高漲。

據實價登錄，高雄市 2024 年住宅租金冠軍位處鼓山區，為鼓山區內惟商圈的豪宅「鼎宇鼎峰」22 樓、農十六特區豪宅「華人滙」26 樓並列，其中前者總坪數達 180.7 坪，後者則約 109.3 坪，去年都以月租金 12 萬元出租，且換算上述兩戶當初入手金額，出租報酬率竟分別達 3.7%、4.8%。。

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另外，鼓山區高雄美術館特區「美邦 ONE MORE」其中 25 樓兩戶於去年同時出租，月租金總價約 10.9 萬元，名列第三名。而農十六特區豪宅「國王與我藝術城堡」則以租金總價 10.5 萬元，名列高雄市第五高之租金豪宅。

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎分析，純住宅租金總價能達 10 萬元以上的，皆屬區域甚至高雄市一線豪宅才會有此行情，而鼓山區近期重劃區議題濃厚，並有高雄市立美術館周邊與凹子底森林公園等大型綠地，區域內亦有高雄捷運站點，整體機能性成熟，未來性也足夠，區域受高資產族群青睞，也帶動地區豪宅租賃價位。

至於榜上唯一左營區豪宅「京城天峰」，去年 26 樓戶以每月總價 11 萬元出租，賴志昶分析，該案門牌雖屬左營大順好市多商圈，但鄰近捷運凹仔底站，也可視之為農十六特區豪宅之一，且該社區緊鄰富邦凹子底開發案，周邊商業機能正在醞釀，房市前景可期，吸引市區金字塔頂端族群入住。