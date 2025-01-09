〈房產〉全台2024租金指數年增率達2.45% 刷28年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 18:40

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根據官方統計顯示，去年的房租指數年增率達 2.45%，指數年增率寫下 28 年來新高，反映近年市場房租上漲趨勢，除了租金持續上漲外，住宅維修費則是連續四年年增率都超過 3%，反映近年工資明顯走揚。

另外家庭管理費用年增率達 2%，水電燃氣年增率也達 2.92%，整體居住成本增加。

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中華民國統計資訊網的物價統計資料庫統計顯示，從 1999-2021 年每年房租指數的年增率都不到 1%，2022 年年增 1.68%，2023 年年增 2.16%，2024 年則是年增 2.45%，寫下近 28 年新高，可以解讀為從 2022 年以來租金漲勢最為明顯。

至於另一項漲幅明顯的則是住宅維修費用，近 4 年年增率都超過 3%，反映裝修的材料尤其是工資上漲幅度明顯，至於家庭管理費用則是連續兩年的年增率超過 2%，可能與家事服務或社區管理費用增加有關。