鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 17:26

‌



黃仁勳今年來第三次訪中，大熱天仍穿皮夾克。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》周一報導，其中一張照片顯示兩人站在一處中式古建築前，充滿笑意；另一張照片兩人站在一輛小米汽車旁，對著鏡頭比出大拇指。

‌



黃仁勳和雷軍早有交集。2013 年 9 月 5 日，黃仁勳受邀參加小米手機 3 發布會，並登台親自介紹輝達的晶片產品。為拉近與米粉距離，黃仁勳高喊「我也是米粉」，全場笑聲不斷。

據《路透》報導，一位輝達高層周日表示，黃仁勳將於 7 月 16 日在北京舉行記者會。

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會將於 7 月 16 日至 20 日在北京舉辦。中國貿促會副會長于健龍 6 月 17 日在國務院新聞辦記者會上介紹，本屆鏈博會新面孔多，有 230 多家首次參展的中外新夥伴，輝達也將首次在鏈博會上亮相。

知情人士透露，黃仁勳也會赴北京出席這場活動，除推銷輝達的新產品，也會重申對中國市場的長期承諾。

這是黃仁勳今年來第三次來華。今年 1 月，黃仁勳曾展開為期約一周的中國之行，先後現身深圳、北京、上海等地，出席公司年會，與員工共舞，還向員工發放紅包，展現對中國團隊的重視。