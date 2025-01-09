特斯拉不是唯一！2025最佳汽車股還有這3檔

鉅亨網編譯許家華 2025-01-09 13:31

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雖然汽車投資者面臨長期低迷的回報和低估的股價，但 2025 年汽車相關投資的時機已經到來。

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汽車行業的投資者正面臨多重挑戰，包括經銷商高庫存、行業過剩及利潤微薄等問題。2024 年，斯特蘭蒂斯（Stellantis）因盈利崩潰而遭受重創，股價下跌 44%。在過去五年中，羅素 3000 指數中的 25 家最大汽車股票平均每年損失約 5%，且平均本益比低於 10。這些數據顯示，傳統汽車製造商的表現普遍不佳，重創投資者對這個行業的信心。

對於週期性、低成長的產業，投資人需要低買高賣。在這樣的市場環境下，投資者應尋找分析師情緒改善的股票。如果投資者持有全年多次升級的汽車股，那麼到 2024 年，他們將能獲得 20% 的可觀收益。

該報告指出，特斯拉、福特、博格華納（BorgWarner）和達納（Dana）可能是 2025 年的最佳選擇。

特斯拉計劃在 2025 年推出新的低價 EV 型號，並在年末啟動自駕計程車服務，這將有助於提升其盈利和分析師評級。特斯拉在 2024 年實現了 63% 的回報，這進一步證明了其在市場上的競爭力。

博格華納則因其在電動車和傳統汽車零部件的優秀表現而受到青睞。摩根大通分析師 Ryan Brinkman 將其列為 2025 年的汽車零件股首選，並給予 51 美元的目標價。博格華納的股價在最近報價為 31.54 美元，這意味著其本益比低於 7，顯示出其估值相對有吸引力。

與此同時，華爾街對福特的態度並未改善，但反而是分析師的情緒似乎已經觸底，只有 27% 的分析師給予其買入評級，較去年 45% 的比例大幅下降。福特若能改善在 2024 年造成其營運利潤損失的質量問題，股價有望回升。