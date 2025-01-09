特斯拉不是唯一！2025最佳汽車股還有這3檔
鉅亨網編譯許家華 2025-01-09 13:31
雖然汽車投資者面臨長期低迷的回報和低估的股價，但 2025 年汽車相關投資的時機已經到來。
根據報導，特斯拉 (TSLA-US) 可能是值得關注的股票之一，過去五年來，其年均回報達到驚人的 64%。儘管整個行業面臨著增長緩慢和技術變革的挑戰，特斯拉的表現卻令傳統價值型投資者困惑，因以 2025 年預估盈利計算，其股價本益比達 122，這使得許多投資者難以接受。
汽車行業的投資者正面臨多重挑戰，包括經銷商高庫存、行業過剩及利潤微薄等問題。2024 年，斯特蘭蒂斯（Stellantis）因盈利崩潰而遭受重創，股價下跌 44%。在過去五年中，羅素 3000 指數中的 25 家最大汽車股票平均每年損失約 5%，且平均本益比低於 10。這些數據顯示，傳統汽車製造商的表現普遍不佳，重創投資者對這個行業的信心。
伯恩斯坦分析師 Daniel Roeska 報告指出，2025 年的前景並不明朗，雖然需求穩定是好消息，但價格下滑和電動車（EV）的利潤低迷將影響行業發展。Roeska 對福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和斯特蘭蒂斯的評級均為持平，並指出這三家公司的買入比例僅為 37%，遠低於標普 500 指數的 55%。這反映出分析師對傳統汽車製造商的信心不足，進一步加劇了市場的不確定性。
對於週期性、低成長的產業，投資人需要低買高賣。在這樣的市場環境下，投資者應尋找分析師情緒改善的股票。如果投資者持有全年多次升級的汽車股，那麼到 2024 年，他們將能獲得 20% 的可觀收益。
該報告指出，特斯拉、福特、博格華納（BorgWarner）和達納（Dana）可能是 2025 年的最佳選擇。
特斯拉計劃在 2025 年推出新的低價 EV 型號，並在年末啟動自駕計程車服務，這將有助於提升其盈利和分析師評級。特斯拉在 2024 年實現了 63% 的回報，這進一步證明了其在市場上的競爭力。
博格華納則因其在電動車和傳統汽車零部件的優秀表現而受到青睞。摩根大通分析師 Ryan Brinkman 將其列為 2025 年的汽車零件股首選，並給予 51 美元的目標價。博格華納的股價在最近報價為 31.54 美元，這意味著其本益比低於 7，顯示出其估值相對有吸引力。
與此同時，華爾街對福特的態度並未改善，但反而是分析師的情緒似乎已經觸底，只有 27% 的分析師給予其買入評級，較去年 45% 的比例大幅下降。福特若能改善在 2024 年造成其營運利潤損失的質量問題，股價有望回升。
總體而言，在汽車行業面臨不確定性之際，投資者應該尋找那些即使在困難環境中也能表現良好的股票。儘管等待完美的市場背景可能會讓人失望，但選擇合適的股票將是獲得良好回報的關鍵。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 擔心川普祭出高關稅 非美汽車股周三普遍下挫
- 美歐汽車股大跌 美國貿易夥伴及產業界：川普關稅會傷害所有關聯企業
- 車商與特斯拉和賓士集團結盟合計碳排 以符合歐盟2025年規定
- 美銀降評特斯拉 警告執行風險及估值過高
下一篇