〈CES 2025〉特斯拉機器人事業可能比自駕車跑得更快 馬斯克：人人都想擁有自己的機器人

鉅亨網編譯許家華 2025-01-10 12:10

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特斯拉 (TSLA-US) 正在利用人工智慧 (AI) 打造自動駕駛汽車和人形機器人，而華爾街認為，汽車會早一步問世，但《巴倫周刊》撰稿人 Al Root 認為，這也許不對。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 上受訪時提到：「AI 將會變得很強大，可以做任何你想做的事情，甚至會建議一些你從未想過的事情。」

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對特斯拉與其投資者來說，AI 就是自駕車和人形機器人。特斯拉計劃今年底推出經 AI 訓練的自駕計程車 (Robotaxis) 服務。

特斯拉自駕技術的基礎是其全自動駕駛 (FSD) 輔助產品，該產品在 AI 幫助下不斷改進。馬斯克近期表示，到 2025 年初，FSD 的駕駛性能將超越人類。

如今，FSD 和 Robotaxis 是特斯拉最讓分析師和投資者興奮的 AI 產品，但馬斯克可能對 AI 機器人更感興趣。「我認為大多數人（如果不是每個人的話）可能都希望擁有自己的 C-3PO 或 R2-D2，人形機器人可能成為迄今史上最偉大的產品。」

馬斯克認為，最終地球上機器人與人類的比例為 3-4 比 1，亦即每個人類將驅使 3 至 4 台機器人，地球上將有數百億個機器人。馬斯克表示：「現在甚至不清楚錢意味著什麼。」(意思是，經濟本質上就是勞動力和資本。如果機器人勞動力廉價且無限，那麼每個人都可以擁有更高的生活水準，錢的作用就模糊了。)

馬斯克表示，特斯拉計劃今年產數千台機器人，2026 年將生產數量增加 10 倍，2027 年再增加 10 倍。這意味著 2027 年機器人產量將達到約 50 萬台。

這比投資人預期的要快，也體現了 AI 發展的腳步。

德意志銀行分析師 Edison Yu 近期報告嘗試對人形機器人市場進行規模評估。他估計到 2035 年前，特斯拉每年的銷量可能會達到 2 萬台，並估計特斯拉機器人事業每股佔 22 美元，或約 700 億美元。

馬斯克預估的數字比這激進多了。

該業務將如何發展，目前還未明朗，但看起來，機器人業務規模可以更大，而且可以比早期估計的更快實現，這樣的設想比較保險。