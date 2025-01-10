漲價2.36萬！特斯拉中國宣布：全新改款Model Y開賣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 13:25

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特斯拉 (TSLA-US) 新 Model Y 終於上線，煥新 Model Y 周五（10 日）正式登陸特斯拉中國官網，同時首發版車型也上線了。

據《第一財經》報導，首發版車型分為兩款，分別是後輪驅動首發版、長續航全輪驅動首發版，前者售價人民幣（下同）26.35 萬元起，後者 30.35 萬元起。煥新 Model Y 後輪驅動首發版較舊款 Model Y 漲 2.36 萬元。

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特斯拉官網顯示，煥新 Model Y 預計將在今年 3 月開始交車，目前待監管機構批准，首發版限時銷售至 2 月 28 日，可獲贈 2 年 / 4 萬公里延長保修服務。

對於舊款 Model Y 現車，目前仍有尾款立減 1 萬元的活動，並可疊加申請限時 5 年 0 息金融方案。

Model Y 是特斯拉最暢銷車型，在中國市場也是熱度居高不下。上述煥新款消息一出，「特斯拉 Model Y」詞條就立即登上了熱搜榜前列。特斯拉副總裁陶琳稱，關於煥新 Model Y 的微信官方推文 5 分鐘內閱讀量就超過了 10 萬。

從銷量上來看，Model Y 也確實有「頂流」的資本。2024 年，Model Y 在中國市場的零售銷量超過 48 萬輛，含燃油車在內，是中國市場最暢銷車型。這也引來眾多競爭對手搶食。

去年 9 月～10 月，樂道、極氪、智界、智己、阿維塔、嵐圖 6 家車廠先後發布新產品，每款產品都將特斯拉 Model Y 作為對標對象，這一現象也被外界稱為「六大門派圍剿特斯拉 Model Y」。蔚來 (09866-HK) 更是直言樂道 L60 是精裝加大號 Model Y。

不僅如此，去年 12 月 9 日，小米汽車第二款車小米 YU7 正式登陸工信部，從基本車輛資料來看，也是對準 Model Y。

在市場競爭越發激烈的背景下，市場上也在去年底不斷傳出 Model Y 即將改款的消息。Model Y 自 2020 年 3 月首次交付以來，已有 5 年時間沒有換代，即便是燃油車，也已經到了換代時間節點。

為了因應市場競爭，此次煥新款 Model Y 在外觀、座艙、續航、安全、智慧等方面均迎來升級。

在外觀方面，新車的前臉造型、前後大燈、尾部擴散器、輪轂及後視鏡均為全新設計，值得注意的是，新車前後燈全部換成了貫穿燈，這也是當下中國市場頗受歡迎的外觀設計。

煥新 Model Y 的性能和續航能力也有所提升，百公里加速提升至最快 4.3 秒；結合整車多項優化，新車實現 30 多公里的續航里程提升，續航里程最長達 719 公里（CLTC 預估），最低能耗可達 11.9Wh/km（CLTC 工況）。